Otomobil Alev Aldı, Yangın Kontrol Altına Alındı

Otomobil Alev Aldı, Yangın Kontrol Altına Alındı
21.01.2026 21:10
Muş'ta bir otomobil, seyir halindeyken alev aldı. Yangında can kaybı yaşanmadı.

Muş'un Korkut ilçesine bağlı Altınova beldesinde seyir halindeyken aniden alev alan otomobil tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.

Muş'un Korkut ilçesine bağlı Altınova beldesinde sürücünün aracını çalıştırmasının ardından yaklaşık 200 metre ilerlediği sırada otomobilden dumanlar yükselmeye başladı. Durumu fark eden sürücü, aracı yol kenarına çekerek itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine sevk edilen ekipler, yangına kısa sürede müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı. Yangında otomobil tamamen yanarak kullanılamaz hale gelirken, olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı. - MUŞ

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Otomobil, Güvenlik, 3-sayfa, Muş, Son Dakika

21:40
Beşiktaş’ta denizde bulunan cesedin kayıp Rus yüzücüye ait olduğu DNA testiyle belirlendi.
21:23
Galatasaray maçında açıklandı: Cimbom’da transfer iptal
21:22
Dünyanın en soğuk yeri Oymyakon’da eksi 71’de yaşam mücadelesi
20:30
Avrupa Parlamentosu, AB ile ABD arasındaki ticaret anlaşmasının onay sürecini askıya aldı
20:06
Güllü’nün kızı Tuğyan’ın sevgilisi gözaltına alındı
19:37
Canlı anlatım: Maçta goller üst üste
