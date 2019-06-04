Son Dakika Haberleri: Otomobil şarampole devrildi: 5 yaralı
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Otomobil şarampole devrildi: 5 yaralı

1 saat önce

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı.

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı.
Mustafa Aktaş yönetimindeki 06 EU 8034 plakalı otomobil, Kahta- Atatürk Barajı kara yolunun 2. kilometresinde kontrolden çıkarak şarampole devrildi.
Sürücü ile araçta bulunan Yusuf Arı, Sadık Ay, Neşet Akel ve Muhammet Akif Ay yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Kahta Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Durumu ağır olan sürücü Mustafa Aktaş, buradaki ilk müdahalesinin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.
Otomobil şarampole devrildi: 5 yaralı
Haber Yayın Tarihi : 04.06.2019 09:45 Kaynak: AA
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