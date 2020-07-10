Otomobilde Renault, ticaride Ford tercih edildi - Son Dakika

Otomobilde Renault, ticaride Ford tercih edildi

Türkiye'de bu yılın haziran ayı sonu itibarıyla en fazla satılan otomobil markası Renault, en çok satılan hafif ticari araç markası da Ford oldu.

Türkiye'de bu yılın haziran ayı sonu itibarıyla en fazla satılan otomobil markası Renault, en çok satılan hafif ticari araç markası da Ford oldu.

AA muhabirinin Otomotiv Distribütörleri Derneği'nden (ODD) edindiği verilere göre, Türkiye'de otomobil ve hafif ticari araç satışları, bu yılın ilk altı aylık döneminde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 30,2 artarak 254 bin 68 adet olarak gerçekleşti.

Sadece otomobil satışlarına bakıldığında, pazar, yılın ilk yarısında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 30,2 büyüyerek 203 bin 595 adet seviyesinde kaydedildi. Hafif ticari araç pazarı da yüzde 30,2 artarak 50 bin 473 adede ulaştı.

Otomobil satışında ilk 3'ün ikisi yerli üretim yapan firma

Ocak-haziran döneminde en fazla otomobil satışı gerçekleştiren marka 36 bin 305 adetle Renault oldu. Bunu 25 bin 212 adetle Fiat ve 18 bin 885 adetle de Volkswagen (VW) izledi.

Böylece, otomobil satışında ilk 3'ün ikisi yerli üretim yapan firmalardan oluştu

Peugeot, bu dönemde 15 bin 244 adetle dördüncü sırada yer alırken, Opel 11 bin 775 araç satışıyla beşinci sırada konumlandı. Toyota ise 11 bin 626 adetlik satışla altıncı sırada yer aldı.

Söz konusu dönemde Infiniti marka otomobil satışı yapılmazken, Aston Martin, Lamborghini ve Bentley gibi markalar 10 adetin altında satış yaptı.

Hafif ticaride en çok satanlar

Hafif ticari araç segmentine bakıldığında ise ocak-haziran döneminde 17 bin 989 adetle Ford listenin ilk sırasında yer aldı.

Bunu 14 bin 345 adetle Fiat izledi. Ardından 4 bin 871 adetle Volkswagen sıralandı.

Bu dönemde Peugeot, 2.213 adetle en çok hafif ticari araç satan markalar listesinde dördünce sırada yer aldı. Mercedes-Benz ise 2.067 adetle beşinci oldu.

Toplam otomotiv satışlarında Fiat ilk sırada yer aldı

Bu yılın ocak-haziran döneminde binek ve hafif ticari toplam otomotiv satışlarında ise Fiat 39 bin 557 adetle ilk sırada yer aldı.

2020 yılı otomotiv sektörü toplam pazarının ise 600-650 bin adet aralığında olması bekleniyor.

Haziran ayının en çok satan markaları

Diğer yandan, yalnızca haziran değerlendirildiğinde, otomobil ve hafif ticari araç pazarı 2019 yılı haziran ayına göre yüzde 66,3 büyüyerek 70 bin 973 adet olarak belirlendi.

Bu dönemde otomobil satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 58,4 artışla 57 bin 67 adet olurken, hafif ticari araç pazarı yüzde 108,7 artarak 13 bin 906 adet olarak kayıtlara geçti.

Haziran ayında en çok otomobil satan marka 12 bin 94 adetle Renault oldu. Ardından 9 bin 231 adetle Fiat ve 3 bin 444 adetle VW sıralandı.

Hafif ticaride ise haziran ayında 5 bin 280 adetle Fiat ilk sırada yer aldı. Bunu 4 bin 566 adetle Ford ve 1.018 adetle VW izledi.

Benzinli ve sedan otomobiller tercih nedeni oldu

2020 yılı haziran ayı sonunda otomobil pazarı motor tipine göre, benzinli otomobil satışları 101 bin 998 adetle yüzde 50,1 pay alırken, dizel otomobil satışları 86 bin 684 adetle yüzde 42,6 pay aldı.

Otomobil pazarı gövde tiplerine göre ise en çok tercih edilen gövde tipi yüzde 44,1 payla yine sedan otomobiller oldu.

Sedan otomobilleri, yüzde 27,6 payla SUV ve yüzde 25,2 payla da hatchback takip etti.

Bu yılın ocak-haziran döneminde markaların otomobil ve hafif ticari araç satış rakamları şöyle gerçekleşti:

MARKAOTOMOBİLHAFİF TİCARİTOPLAM
YERLİİTHALTOPLAMYERLİİTHALTOPLAMYERLİİTHALTOPLAM
ALFA ROMEO0303000003030
ASTON MARTIN077000077
AUDI05.3345.33400005.3345.334
BENTLEY099000099
BMW03.6803.68000003.6803.680
CITROEN08.9818.98101.3841.384010.36510.365
DACIA09.7789.77801.8211.821011.59911.599
DS02382380000238238
FERRARI0111100001111
FIAT24.89032225.21212.6911.65414.34537.5811.97639.557
FORD1.1405.8576.99717.29669317.98918.4366.55024.986
HONDA7.3789088.2860007.3789088.286
HYUNDAI2.4306.6929.12203353352.4307.0279.457
INFINITI000000000
ISUZU0002764432027644320
IVECO00005565560556556
JAGUAR0999900009999
JEEP01.5281.52800001.5281.528
KARSAN00017101711710171
KIA04.1874.187049149104.6784.678
LAMBORGHINI088000088
LAND ROVER08498490000849849
LEXUS0575700005757
MASERATI0121200001212
MAZDA0616100006161
MERCEDES-BENZ06.0746.07402.0672.06708.1418.141
MINI04654650000465465
MITSUBISHI049449401.1431.14301.6371.637
NISSAN02.3242.324034234202.6662.666
OPEL011.77511.7750761761012.53612.536
PEUGEOT015.24415.24402.2132.213017.45717.457
PORSCHE01211210000121121
RENAULT32.8723.43336.30501.1391.13932.8724.57237.444
SEAT04.4814.48100004.4814.481
SKODA07.6497.64900007.6497.649
SMART0454500004545
SSANGYONG020120101741740375375
SUBARU03123120000312312
SUZUKI01.1691.16900001.1691.169
TOYOTA10.63699011.626035135110.6361.34111.977
VOLKSWAGEN018.88518.88504.8714.871023.75623.756
VOLVO01.9391.93900001.9391.939
TOPLAM: 79.346124.249203.59530.43420.03950.473109.780144.288254.068

Renault, Ford, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.07.2020 11:13 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Otomobilde Renault, ticaride Ford tercih edildi - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

15:36 Nur Fettahoğlu, göğüs dekolteli ağır çekim videosuyla takipçilerinden tam not aldı 14:51 Şehri terk eden Ogenyi Onazi, cep telefonu sinyaliyle bulundu ve yeniden antrenmana çıkarıldı 13:11 İlişkileri belgelendi! Farah Zeynep Abdullah ile Reynmen aşk yaşıyor 12:55 Çalışanlarında koronavirüs çıkan Nusret, ABD'deki hükümetten 2 milyon dolarlık yardım aldı 12:28 ABD'de yanan binanın 3. katından düşen çocuğu eski futbolcu havada yakaladı 12:18 Uzmanlardan beyin yiyen amipin neden olduğu hastalık için "Gözdeki en ufak kızarıklıkta hekime başvurun" uyarısı 12:01 Yerli otomobilin üretileceği fabrikanın temelinin atılacağı tarih belli oldu 11:48 Oyuncu İsmail Hacıoğlu, 4 yıllık evliliğini bitirme kararı aldı 11:44 Liverpool doktorundan Steven Gerrard itirafı: Cinsel organı yırtıldı, maçtan sonra diktim 11:35 18 yaş altı uçak yolcuları artık tek başına seyahat edebilecek 11:17 Yıllar önce abisini kaybeden Gülben Ergen'den yürek burkan itiraf: Çok gücüme giden bir acı 10:18 Üst üste iki gün evinde yangın çıkan genç, bina sakinleri tarafından dövüldü 09:36 Ankara'da bozkırın ortasında günah şehri! Köylü kadınların şikayeti sonrası fuhuş çetesi çökertildi 00:12 Çalan müzik sonrası çılgına dönen Konyasporlu Uğur Demirok'u Bülent Korkmaz zor zapt etti 00:08 ABD'li ünlü bilim insanı Fauci'den umutlandıran koronavirüs sözleri: Aşı yıl sonunda hazır olabilir
Fenerbahçe, Roma'lı Diego Perotti için resmi teklif yaptı
17:51
Yunanistan Kültür Bakanlığı'ndan skandal Ayasofya sözleri: Uygar dünyaya karşı bir provokasyon
17:31
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "Ayasofya'da ne zaman namaz kılınacak?" sorusuna yanıt verdi
17:31
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan kararnameyi imzaladı! Ayasofya ibadete açıldı
17:02
Danıştay'ın tarihi Ayasofya kararı sonrası dünya basınından ilk tepkiler
16:55
Danıştay'ın Ayasofya kararına Rus Ortodoks Kilisesi'nden ilk tepki: Büyük ayrışmalara yol açabilir
16:47
Danıştay'ın Ayasofya'da ibadetin önünü açmasının ardından Twitter'da ilk tepkiler
16:45
Son Dakika: Ayasofya kararının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan 20.53'te millete seslenecek
16:24
Geçen yıl kayyum atanan 56 yıllık Yörsan resmen iflas etti
16:16
Son Dakika: Ayasofya'da ibadet yolu açıldı! Bakanlar Kurulu'nun 1934 tarihli müze kararı iptal edildi
16:01
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.07.2020 17:59:19. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Otomobilde Renault, ticaride Ford tercih edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]