Otomobile çarpan tırdan dökülen mazot, zincirleme kazaya yol açtı - Son Dakika

Otomobile çarpan tırdan dökülen mazot, zincirleme kazaya yol açtı

ZONGULDAK - Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde meydana gelen kazada otomobil ile çarpışan tırın yakıt deposundan yola dökülen mazot, 1 otomobilin karıştığı kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, bugün saat 12.30 sıralarında, Zonguldak Alaplı Yalı kavşağındaki meydana geldi. Akçakoca Ereğli yönüne giden 06 BF 5599 plakalı tırın Turgay A., Yalı kavşağından yeşil lambasının yanması sonucu Ereğli yönüne hareket esnasında tırın mazot deposu çarptı. Çarpmanın etkisiyle Otomobilde maddi hasar oluştu.

Öte yandan, kaza yapan tırın yakıt deposundan yola sızan mazot bir otomobilin karıştığı kazaya neden oldu. Akar C. yönetimindeki 34 JF 5756 plakalı otomobil, sürücünün kontrolü kaybetmesi sonucu kaza yerinin 200 metre aşağısında refüje çarptı. Çarpmanın etkisiyle yan koltukta bulunan bir bayan yaralandı. Yaralı kadın ambulansla Alaplı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Trafik polisleri, kaza nedeniyle bir süre yolu trafiğe kapatırken, tırdan dökülen mazot İtfaiye ve karayolları ekiplerinin kumlama çalışmasının ardından yıkanarak, temizlendi. Polis Trafik ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.