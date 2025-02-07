Ford yaklaşık 73 bin aracını potansiyel hatalı arka görüş kamerası nedeniyle geri çağırıyor. ABD'de Ulusal Otoyol Trafik Güvenliği İdaresi tarafından yayınlanan bir geri çağırma raporunda, araçlarda zaman zaman kararan veya çarpık bir görüntü gösteren bir arka görüş kamerası olduğu belirtildi.
Raporda, arızanın nedeninin şu anda bilinmediği ancak Ford'un bunun nedeninin araçlara takılan belirli kameralardan kaynaklandığına inandığı açıklandı.
Rapora göre Ford, geri çağırmayla ilgili herhangi bir kaza veya yaralanma raporundan haberdar değil.
2021 Expedition
2021-2022 Super Duty
2021-2022 F-250
2021-2022 F-350
2021-2022 F-450
2021-2022 F-550
2021-2022 F-600
Bazı 2020-2022 Lincoln Corsair
Son Dakika › Otomobil › Bu model araçlar geri çağrılıyor - Son Dakika
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