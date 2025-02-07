Bu model araçlar geri çağrılıyor - Son Dakika
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Bu model araçlar geri çağrılıyor

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Ford Motor Company'nin başı, olası bir geri görüş kamerası sorunu nedeniyle dertte. Firmadan yapılan açıklamada yaklaşık 73 bin aracın geri çağrılacağı bildirildi.

07.02.2025 14:13
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Ford yaklaşık 73 bin aracını potansiyel hatalı arka görüş kamerası nedeniyle geri çağırıyor. ABD'de Ulusal Otoyol Trafik Güvenliği İdaresi tarafından yayınlanan bir geri çağırma raporunda, araçlarda zaman zaman kararan veya çarpık bir görüntü gösteren bir arka görüş kamerası olduğu belirtildi.

Raporda, arızanın nedeninin şu anda bilinmediği ancak Ford'un bunun nedeninin araçlara takılan belirli kameralardan kaynaklandığına inandığı açıklandı.

Rapora göre Ford, geri çağırmayla ilgili herhangi bir kaza veya yaralanma raporundan haberdar değil.

Geri çağırma aşağıdaki Ford araçlarından bazılarını kapsamaktadır:

2021 Expedition

2021-2022 Super Duty

2021-2022 F-250

2021-2022 F-350

2021-2022 F-450

2021-2022 F-550

2021-2022 F-600

Bazı 2020-2022 Lincoln Corsair

Bu model araçlar geri çağrılıyor

Ford Motor Company, Otomobil, Ekonomi, Finans, Dünya, Ford, Son Dakika

Son Dakika Otomobil Bu model araçlar geri çağrılıyor - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • Ademoğlu Cumuriyet:
    Bahse konu haber başlığındaki fotoğraftaki araçlar hep Ford marka değil mi ? Özellikle seçilmiştir yani fotoğraf baştan savma bir foto koyup yapılan bir haber değildir umarım. 2 1 Yanıtla
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