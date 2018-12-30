Son Dakika Haberleri: Öz Taşıma-İş Başkanı Toruntay'dan Yeni Yıl Mesajı

Öz Taşıma-İş Başkanı Toruntay'dan Yeni Yıl Mesajı

59 dakika önce

Öz Taşıma-İş Sendikası Genel Başkanı Mustafa Toruntay, "2019 yılının aziz milletimiz ve bütün insanlık için hayırlı olmasını diliyorum.

Öz Taşıma-İş Başkanı Toruntay'dan Yeni Yıl Mesajı, System.String[]
Öz Taşıma-İş Sendikası Genel Başkanı Mustafa Toruntay, "2019 yılının aziz milletimiz ve bütün insanlık için hayırlı olmasını diliyorum. Yeni yılda da kadro alamayan emekçilerimiz için mücadelemiz devam edecek" dedi.

HAK-İŞ Konfederasyonu Genel Başkan Yardımcısı ve Öz Taşıma-İş Sendikası Genel Başkanı Mustafa Toruntay, yeni yıl dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Toruntay mesajında, "Her yeni başlangıç gibi 2019 yılında dünyada ve ülkemizde siyasi, sosyal, ekonomik belirsizliklerin meydana getirdiği risklerin ortadan kalkmasını, her alanda iyileşmelerin artarak devam etmesini diliyorum. İnşallah 2019 yılı 'tek millet, tek bayrak, tek vatan ve tek devlet' hedefimizden bizi uzaklaştırmak isteyen terör şebekelerinin tükendiği ve tamamen ortadan yok olduğu bir yıl olacaktır. 2018 yılı çalışma hayatı için oldukça verimli geçti. Taşeron olarak çalışan emekçilerimiz kadro aldı, KİT'ler ve bağlı ortaklıklarında taşeron olarak çalışan işçilere kadro yolu açıldı. İnşallah 2019 yılında kiralık araç şoförü olarak çalışan emekçilerimizin de mağduriyeti giderilir ve iş barışı hakim kılınır. Genç ve üretken nüfusu, güçlü ordusu, gerçekleştirdiği yatırımlarla tüm dünyanın dikkatini çeken ve dış güçleri rahatsız eden ülkemiz artık gündemi belirlenen değil, gündem belirleyen bir ülke haline gelmiştir. Kendi göbeğini kendi kesen ülkemiz, 2023 hedeflerine de emin adımlarla ilerlemektedir. Bu duygu ve düşüncelerle başta kıymetli üyelerimiz olmak üzere tüm vatandaşlarımızın yeni yılını tebrik ediyor, mutlu, huzurlu ve sağlıklı bir yıl geçirmelerini diliyorum" dedi. - ANKARA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.12.2018 05:24 Kaynak: İHA

Mustafa Toruntay, Güncel
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