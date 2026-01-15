Ozan Diren TÜSİAD Başkanlığına Seçildi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Ozan Diren TÜSİAD Başkanlığına Seçildi

15.01.2026 22:22
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ozan Diren, TÜSİAD Genel Kurulu'nda 165 oyla yeni başkan olarak göreve başladı.

(ANKARA)- Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Olağan Genel Kurulu'nda eski TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Turan, koltuğu Ozan Diren'e bıraktı. Diren, yapılan oylama sonucunda 165 oyla TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı oldu.

Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Olağan Genel Kurulu'nda başkanlık için tek aday olan TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ozan Diren, yapılan oylama sonucunda 165 oyla yeni başkan seçildi. Diren, 2026–2027 döneminde görev yapacak. Diren, başkanlığa seçilmesinin ardından sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Değerli Dostlarım, Bugün gerçekleşen TÜSİAD Genel Kurulu'nda, üyelerimizin teveccühüyle Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini üstlenmiş bulunuyorum.

TÜSİAD'ın yeni dönem Yönetim Kurulu olarak üstlendiğimiz sorumluluğun bilincindeyiz. Yönetim Kurulumuzun ana odağını, kalkınma konusunun çok katmanlı ve bütüncül bir perspektifle ele alınması oluşturacak. TÜSİAD'ın geçmişte bu yönde yaptığı çalışmalarla oluşan birikim ise, en önemli dayanağımız olacak. Türkiye'mizin kalkınma yolculuğunda, hepimizin ulaşmak istediği hedef aynıdır. TÜSİAD'ın hedefi, ülkemizin hedefiyle bir ve bütündür.

Görevi devraldığım Sn. Orhan Turan'a, önceki dönem Yönetim Kurulumuza, Yüksek İstişare Konseyi Başkanı Sayın Ömer Aras'ın şahsında, TÜSİAD Yüksek İstişare Konseyi Başkanlık Divanına ve beni bu göreve layık gören tüm TÜSİAD üyelerine şükranlarımı sunuyorum. Saygılarımla"

Ozan Diren kimdir?

DİMES bünyesinde çalışmaya, üniversite yıllarında başlayan Ozan Diren, şirketin tüm departmanlarında, her kademede aktif görevde bulundu. Diren, aynı dönemde yüksek eğitime devam ederek 1997'de İstanbul Teknik Üniversitesi'nden endüstri mühendisi, 1999 yılında ABD'de University Of Hartford'tan pazarlama yüksek lisans diplomalarını aldı ve İstanbul Üniversitesi-İşletme İktisadı Enstitüsü Finans İhtisas Programı'nı bitirdi.

1999'da DİMES bünyesinde Nobel Pazarlama Ltd. Şti.'nin kurucu Genel Müdürlüğünü üstlendi ve 2011 yılında DİMES CEO'luğuna getirildi. Ozan Diren, TÜRKONFED Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığının yanı sıra MEYED Yönetim Kurulu üyesi, TOBB İçecek Sanayi Meclisi Başkanı görevini yürütüyor. Diren aynı zamanda, TGDF, ASÜD, SETBİR ve ŞÜD üyesi olarak da görev yapıyor.

Ozan Diren 2024 yılı Genel Kurul toplantısında TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı'na seçilmişti.

Kaynak: ANKA

Sivil Toplum, Politika, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ozan Diren TÜSİAD Başkanlığına Seçildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Trump’tan yeni karar Gelişmiş çiplere yüzde 25 vergi getirildi Trump'tan yeni karar! Gelişmiş çiplere yüzde 25 vergi getirildi
Trafik cezalarında 10 madde daha kabul edildi Sürücülerin cebini fena yakacak Trafik cezalarında 10 madde daha kabul edildi! Sürücülerin cebini fena yakacak
En-Nesyri, penaltılarda attığı golle Osimhen’i üzdü En-Nesyri, penaltılarda attığı golle Osimhen'i üzdü
İran alarm durumuna geçti Hava sahası kapatıldı İran alarm durumuna geçti! Hava sahası kapatıldı
Komşu kan gölü Protestolardaki ölü sayısı 2 bin 615’e yükseldi Komşu kan gölü! Protestolardaki ölü sayısı 2 bin 615'e yükseldi
30 yıldır akıllarından çıkmıyor Hamas komutanının eşi gözaltına alındı 30 yıldır akıllarından çıkmıyor! Hamas komutanının eşi gözaltına alındı

22:52
Sergen Yalçın’dan taraftarlara transfer müjdesi
Sergen Yalçın'dan taraftarlara transfer müjdesi
22:39
Şanlıurfa’da kanalda kaybolan sürücünün cansız bedeni Suriye’de bulundu
Şanlıurfa'da kanalda kaybolan sürücünün cansız bedeni Suriye'de bulundu
22:21
Beşiktaş 3 golle kupada 2’de 2 yaptı
Beşiktaş 3 golle kupada 2'de 2 yaptı
21:44
Beyaz Saray: İran, 800 idamı durdurdu
Beyaz Saray: İran, 800 idamı durdurdu
21:21
Silahı kafasına doğrultup defalarca tetiğe bastı, gerçek bambaşka çıktı
Silahı kafasına doğrultup defalarca tetiğe bastı, gerçek bambaşka çıktı
21:19
Adana’da 2 çocuğunu tabancayla öldüren baba intihar etti
Adana'da 2 çocuğunu tabancayla öldüren baba intihar etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.01.2026 23:04:48. #7.11#
SON DAKİKA: Ozan Diren TÜSİAD Başkanlığına Seçildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.