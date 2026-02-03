Özbek, Yılın Kareleri Oylamasına Katıldı

Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2025'e damga vuran olaylara ve yaşama ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Özbek; lifebox, AJet ve ROKETSAN'ın sponsorluğunda düzenlenen yarışmada, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin 2025 yılında Türkiye ile dünya gündeminde yankı bulan toplam 6 kategorideki 112 fotoğrafını inceledi.

"Gazze: Açlık" kategorisinde Ali Jadallah'ın "Gazze'de açlıkla mücadele eden Filistinlilere yemek dağıtıldı" fotoğrafını oylayan Özbek, "Portre" kategorisinde Cem Özdel'in "Rastgeldi" isimli fotoğrafına oy verdi.

"Haber" kategorisinde tercihini Ali Atmaca'ya ait "Bir güneş doğuyor" karesinden yana kullanan Özbek, "Spor" kategorisinde ise Galatasaray'ın Trendyol Süper Lig'deki 25. şampiyonluğun kutlamasını konu alan Muhammed Enes Yıldırım'ın "Yıldızlar Sahnede" isimli fotoğrafını oyladı.

"Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Özgün Tiran'ın "Yeşilin sonu" isimli fotoğrafı seçen Özbek, "Günlük Hayat" kategorisinde de İsa Terli'nin "Dolunay sefası" adlı karelerini tercih etti.

"Galatasaray sevgisinin nasıl bir şey olduğunu gösteren çok iyi bir fotoğraf"

Sarı-kırmızılı kulübün başkanı Özbek, 2025-2026 sezonunda şampiyonluğa ulaşarak Yenikapı'da 2 milyon taraftarla kutlama yapmak istediklerini söyledi.

Spor kategorisinde seçtiği fotoğrafı değerlendiren Özbek, "Bu anlamlı bir şampiyonluk kutlaması. Beşinci yıldız ve 25. şampiyonluğu kutladık. Bu kutlamayı Yenikapı'da yaptık. Yaparken de sadece sitemizden duyuru gerçekleştirdik. O gün yağmur da vardı. O havada 1 milyondan fazla kişi oraya geldi. Kupa çıkana kadar yağmurun altında beklediler. Bence Galatasaray taraftarının büyüklüğünü, Galatasaray'ın nasıl bir dünya kulübü olduğunu gösteren en önemli fotoğraflardan biri de bu. Sevgiyle yoğrulmuş, aidiyeti yüksek bir taraftarının olması bir kulüp için çok önemlidir. Galatasaray da bu taraftara sahip olduğu için çok önemli bir kulüptür. Galatasaray sevgisinin nasıl bir şey olduğunu gösteren çok iyi bir fotoğraf." ifadelerini kullandı.

Özbek, 2026'da da Süper Lig şampiyonluğunu hedeflediklerini aktararak, "Bir gelenek oluştu. 2023'te 23, 2024'te 24, 2025'te 25. şampiyonluğu aldık. İnşallah bu sene de şampiyon olacağız. Yine Yenikapı'da olmayı hedefliyoruz. İnşallah bu sene de şampiyonluk kutlamalarına 2 milyon kişi gelir." diye konuştu.

"Yılın Kareleri" oylaması

AA'nın 2012 yılından bu yana düzenlediği yarışmada, bu yıl "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor" ve "Günlük Hayat" olmak üzere 4 ana kategorinin yanı sıra "Gazze: Açlık" ve "Portre" başlıklı 2 özel kategori de yer alıyor.

Türkçe ve İngilizce alt yazıyla dünya genelinde yapılan oylamaya katılanlar, istedikleri sayıda fotoğrafa oy verebiliyor.

Oylama, "yilinkareleri.aa.com.tr" internet sitesinden 15 Şubat Pazar günü saat 17.00'ye kadar devam edecek.