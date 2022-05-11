Özbekistan'da Şanghay İşbirliği Örgütü Kamu Diplomasisi Forumu düzenlendi - Son Dakika
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Özbekistan'da Şanghay İşbirliği Örgütü Kamu Diplomasisi Forumu düzenlendi

11.05.2022 18:03
Özbekistan'da Şanghay İşbirliği Örgütü Kamu Diplomasisi Forumu düzenlendi

Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) Kamu Diplomasi Forumu Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te düzenlendi.

Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) Kamu Diplomasi Forumu Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te düzenlendi.

Özbekistan'ın ŞİÖ dönem başkanlığı kapsamında "Kamu Diplomasisi - Kalkınma için Karşılıklı Anlayış" başlığıyla düzenlenen foruma örgüte üye Rusya, Çin, Kazakistan, Kırgızistan, Tacikistan, Pakistan, Hindistan ve Özbekistan'dan çok sayıda parlamento üyeleri, sivil toplum ve düşünce kuruluşu temsilcileri katıldı.

Açılışta konuşan Özbekistan Senato Başkanı Tanzila Narbayeva, çeşitli kamu diplomasisi araçlarının etkin kullanımının geliştirilmesi açısından önemli olan forumun ülkeler arası ve bölgeler arası bağları geliştirmeyi, etnik gruplar arası ve dinler arası uyumu güçlendirmeyi, medeniyetler arası diyalogu geliştirmeyi ve ŞİÖ üyesi ülkeler arasında güven ve dostluğu pekiştirmeyi amaçladığını belirtti.

Bugün sürdürülebilir ve kapsayıcı kalkınma karşısında yeni tehditler ve zorlukların ortaya çıktığını anımsatan Narbayeva, uluslararası durumun karmaşık olduğu bir zamanda, kamu diplomasisinin insanlar arasındaki karşılıklı güven ve anlayışı güçlendirerek ortak sorunlara çözümler bulmanın etkili bir aracı olduğunu vurguladı.

Özbekistan Dışişleri Bakan Vekili Vladimir Narov da açıklık ve tarafsızlık gibi niteliklerle karakterize edilen kamu diplomasisinin çağdaş toplumda önemli bir rol oynadığını, bu bağlamda, ŞİÖ dönem başkanı olan Özbekistan'ın, kültürel ve insani bağların pekiştirilmesi yoluyla üye ülkeler arasında karşılıklı anlayış, saygı ve güvenin güçlendirilmesi için bu mekanizmanın geliştirilmesine büyük önem verdiğini kaydetti.

Narov, ŞİÖ'nün medeniyetler arasında aktif diyaloğun kurulmasını desteklediğini, farklı kültür ve geleneklere sahip halklar arasında köprüler kurduğunu, halkların refah düzeyinin yükselmesine ve birbirine yakınlaşmasına hizmet ettiğini vurguladı.

Örgüt ülkeleri arasında kültür, eğitim, turizm, gençlik ve kadın-erkek eşitliği politikaları alanlarındaki iş birliği mekanizmalarının daha da geliştirilmesi, ŞİÖ uluslararası maratonları, "ŞİÖ'nün Sekiz Harikası" sergilerinin düzenli olarak yapılması konusunda fikir alışverişinde bulunan katılımcılar, forumun sonunda ŞİÖ ülkeleri arasında kamu diplomasinin geliştirilmesini amaçlayan Taşkent Bildirisi'ni kabul etti.

Özbekistan'da Şanghay İşbirliği Örgütü Kamu Diplomasisi Forumu düzenlendi
Özbekistan'da Şanghay İşbirliği Örgütü Kamu Diplomasisi Forumu düzenlendi
Özbekistan'da Şanghay İşbirliği Örgütü Kamu Diplomasisi Forumu düzenlendi
Özbekistan'da Şanghay İşbirliği Örgütü Kamu Diplomasisi Forumu düzenlendi
Özbekistan'da Şanghay İşbirliği Örgütü Kamu Diplomasisi Forumu düzenlendi

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Şanghay İşbirliği Örgütü, Özbekistan, Rusya, Kamu, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Özbekistan'da Şanghay İşbirliği Örgütü Kamu Diplomasisi Forumu düzenlendi - Son Dakika


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