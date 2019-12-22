Özbekistan genel seçimlerinde oy verme işlemi sona erdi - Son Dakika

Özbekistan'da Şevket Mirziyoyev'in cumhurbaşkanı olmasının ardından yapılan ilk genel seçimde, yerel saat ile 08.00'de başlayan oy verme işlemi saat 20.00'de sona erdi.

Özbekistan Parlamentosunun alt kanadı Yasama Meclisi ile belediye meclisi üyelerinin belirlendiği seçime katılım oranı, ilk belirlemelere göre yüzde 71,1 olarak gerçekleşti.



Özbekistan Merkez Seçim Komisyonu Başkanı Mirza-Ulugbek Abduselamov, düzenlediği basın toplantısında, seçimlerde 13 milyondan fazla seçmenin oy kullandığını, seçimlere katılım oranının yüzde 71,1 olduğunu söyledi.

Abduselamov, seçime katılım oranının, vatandaşların hükümetin gerçekleştirdiği reformları desteklediğinin göstergesi olduğunu dile getirdi.

"Yeni Özbekistan, yeni seçimler" sloganı kullanılan seçimlerde, Liberal Demokrat Partisi, Milli Yükseliş Demokrat Partisi, Halk Demokrat Partisi, "Adalet" Sosyal Demokrat Partisi ve Özbekistan Ekoloji Partisinden 750 aday Yasama Meclisindeki 150 sandalye için yarıştı. Seçimlerde en çok oy alan parti, başbakan adayını belirleyerek onaylanması için devlet başkanına sunma hakkını elde edecek.

Toplam 20 milyon 515 bin 710 kayıtlı seçmenin bulunduğu Özbekistan'daki 150 seçim bölgesinde 10 bin 260 sandık kuruldu.

Yurt dışındaki Özbek vatandaşlar için aralarında Türkiye'nin de bulunduğu ülkelerdeki Özbekistan'ın diplomatik temsilciliklerinde 55 sandık oluşturuldu.



Seçimi 50'den fazla ülke ile aralarında Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT), Dünya Seçim Organları Birliği (DSOB), Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ), İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT), Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) ve Türk Konseyinin de bulunduğu kuruluşlardan 800'den fazla uluslararası gözlemci izledi.



AGİT ülkedeki parlamento seçimlerini ilk defa tam teşekküllü gözlem heyetiyle izliyor. Seçimleri 2 bine yakın yerli ve yabancı gazeteci takip etti. Kesin olmayan resmi sonuçlar yarın açıklanacak.



Aralık 2014'te yapılan son parlamento seçiminde 150 sandalyeli Yasama Meclisi'nde Liberal Demokrat Partisi 52, Milli Yükseliş Demokrat Partisi 36, Halk Demokrat Partisi 27, "Adalet" Sosyal Demokrat Partisi 20 ve Özbekistan Ekoloji Partisi 15 sandalye kazanmıştı.