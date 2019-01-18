Özel İnsanlara Özel Proje
1 saat önce
Özel insanlara özel proje İşitme engelliler için hayata konulan proje sayesinde kamu kurum ve kuruluşlarında hiçbir işitme engelli ve okur yazar olmayan vatandaşlar sorun yaşamayacakRİZE - Rize'de hayata geçirilen proje ile işitme engelli ve okuryazarlığı olmayan vatandaşların kimseye...
Özel insanlara özel proje
İşitme engelliler için hayata konulan proje sayesinde kamu kurum ve kuruluşlarında hiçbir işitme engelli ve okur yazar olmayan vatandaşlar sorun yaşamayacak
RİZE - Rize
'de hayata geçirilen proje ile işitme engelli ve okuryazarlığı olmayan vatandaşların kimseye ihtiyaç duymadan sağlık hizmetlerine ulaşması sağlanıyor. Anadolu Kültür, Eğitim, Spor Yardımlaşma Derneği projelerinin belediye ve valilik binalarında da uygulanmasını istiyor.
Dünya'da ve Türkiye
'de ilk kez uygulanan proje Rize'de hayat buldu. Anadolu Kültür, Eğitim, Spor Yardımlaşma Derneği'nin hazırladığı proje ile işitme engelli ve okuryazarlığı olmayan vatandaşların hastanelerde kimseye ihtiyaç duymadan gitmek istedikleri birime ulaşmalarını amaçlıyor. İlk kez Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi
Eğitim Araştırma Hastanesi çocuk acil servisinde uygulanan proje ile hastane girişine yerleştirilen ekran sayesinde işitme engelli vatandaşlara beden dili ile yönlendirme yapılıyor. Okur yazarlığı olmayanlar için sesli yönlendirme yapılırken aynı zamanda anlatımlar resimlerle birlikte ekrana yazılıyor. Hastaneye gelenler yapılan yönlendirmeler sayesinde kimseye ihtiyaç duymadan gitmek istedikleri birime ulaşıyorlar. 6 aylık bir çalışmanın sonucunda amaçlarına ulaştıklarını söyleyen AKESDER Başkanı Hasan Kansızoğlu "Projemiz dünyada ve Türkiye'de ilk. İşitme engelli ve okuryazarlığı olmayan vatandaşlarımız için bu projeyi yaptık. Hastaneden içeri girdiklerinde hiç kimseden yardım almadan gitmek istedikleri birime ulaştırmayı hedefliyoruz. Hastane girişinde karşılarına çıkacak ekranda hem işitme engelliler için beden dili anlatımı yapılacak aynı anda sesli olarak sunum gerçekleşecek ve anlatılanlar ekrana da yazılacak. 6 aydır uğraşıyoruz bu projeye. İlk olarak Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim Araştırma Hastanesi çocuk acil servisi girişinde uygulamaya başladık. Proje aşamasında 23 işitme engelli vatandaşımızla çalıştık onların memnuniyetlerine göre projemizi şekillendirdik" açıklamasında bulundu.
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Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 11:32 Kaynak: İHA
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