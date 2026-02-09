Özgür Özel: Borçların Yapılandırılması Hayati - Son Dakika
Özgür Özel: Borçların Yapılandırılması Hayati

Özgür Özel: Borçların Yapılandırılması Hayati
09.02.2026 18:41
CHP lideri Özgür Özel, borçların yapılandırılmasının gerekliliğini vurguladı, adalet reformu vaadinde bulundu.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Vatandaşlarımızın da işletmelerimizin de kamuya ait borçlar ve yüksek faizler nedeniyle içinden çıkılmaz bir mağduriyet yaşadıklarını üzüntüyle takip ediyoruz." dedi.

Özel, partisinin Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisinde (CAO) düzenlenen Yürütme Kurulu Toplantısı'na başkanlık etti.

Daha sonra basın toplantısı düzenleyen Özel, toplantıda, adalet politikaları, Gümrük Birliği anlaşmasındaki son gelişmeler ve borçların yapılandırılması konularının gündeme geldiğini belirtti.

Partisinin bir sonraki genel seçimlerde iktidara gelmesi durumunda, hızlı, liyakatli, güvenilir bir yargı sistemini inşa edeceklerini dile getiren Özel, "Hakimler ve Savcılar Kurulunu (HSK) evrensel ve demokratik standartlarda yeniden yapılandıracağız. HSK'yi siyasetin etkisinden kurtaracağız. Adalet Bakanı ve yürütme organının hiçbir temsilcisi artık bu kurulda yer almayacak. Kurulların üyeleri, Yüksek Yargı mensupları tarafından seçilecek." diye konuştu.

Gümrük Birliği anlaşmasının üreticiyi korumadığını öne süren Özel, anlaşmanın hızla revize edilmesi çağrısında bulundu.

Özel, iktidar olmaları durumunda anlaşmanın kapsamlı bir şekilde güncellenmesini hedeflediklerini kaydederek, Gümrük Birliğinde yaşanan sıkıntıların çözümü için Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne tam üyeliğini işaret etti.

"Borçların yapılandırılması hayati bir gereklilik haline gelmiştir"

Türkiye'deki işletmelerin genel borçluluk seviyesinin "olağanüstü seviyelere çıktığına" dikkati çeken Özgür Özel, şu değerlendirmelerde bulundu:

"En büyük borç takibinde olan grubun KOBİ'ler olduğu görülmektedir. Vatandaşlarımızın da işletmelerimizin de kamuya ait borçlar ve yüksek faizler nedeniyle içinden çıkılmaz bir mağduriyet yaşadıklarını üzüntüyle takip ediyoruz. Kamu alacakları için politika faiz oranlarından ve hatta banka faiz oranlarından daha yüksek bir faiz uygulanmaktadır. Artık borçların yapılandırılması hayati bir gereklilik haline gelmiştir. Bu vatandaşımızın, iş dünyasının beklentisidir."

Özel, vatandaşların ve işletmelerin devlete yönelik borçlarına ilişkin kapsamlı bir yapılandırma çalışmasının hayata geçirilmesi için çalıştıklarını aktardı.

"Türkiye'nin ithalatçı olmasının sebebi, ıslah programı uygulamaması"

Hayvancılık alanının kötü yönetildiğini savunan Özel, çiftçilerin ve üreticilerin milli gelirden daha fazla pay alması konusunda Anayasa Mahkemesi'ne başvuruda bulunduklarını anımsattı.

Özel, şunları ifade etti:

"Uygun şartlardaki krediye erişme imkanları ortadan kalkmıştır. Bu sağlanmalıdır. Kredi için tarla, traktör ve evler teminat olarak istenmektedir. Akıl alacak iş değildir. Çiftçilik aile hekimliği modeli mutlaka başlatılmalıdır, buna çalışıyoruz. Türkiye'nin et üretiminde ithalatçı olmasının sebebi, ıslah programı uygulamamasıdır. Tarımda ister kırmızı et ister beyaz et ister tohum üretin, eğer bilimsel bir ıslah programınız yoksa, dünyada ithalatçı ülke pozisyonundasınız. Islah programı uygulayanlar da ihracatçı ülkelerdir."

Kaynak: AA

Gümrük Birliği, Özgür Özel, Politika, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Politika Özgür Özel: Borçların Yapılandırılması Hayati - Son Dakika

SON DAKİKA: Özgür Özel: Borçların Yapılandırılması Hayati - Son Dakika
