Özgür Özel'den Berat Kandili Mesajı

(ANKARA) - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Ramazan ayının müjdecisi Berat Kandili'nin; ülkemizde adaletin, sofralarda bereketin, toplumda huzurun güçlenmesine vesile olmasını diliyorum. Tüm İslam aleminin ve yurttaşlarımızın Berat Kandili mübarek olsun" ifadelerini kullandı.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Berat Kandili dolayısıyla X hesabından paylaşım yaptı.
Özel, "Ramazan ayının müjdecisi Berat Kandili'nin; ülkemizde adaletin, sofralarda bereketin, toplumda huzurun güçlenmesine vesile olmasını diliyorum. Tüm İslam aleminin ve yurttaşlarımızın Berat Kandili mübarek olsun" ifadesini kullandı.
