Özgür Özel'den Etkinlik Dolu Gün

11.00 - 14.00 - 19.00 - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İBB Mecitözü Kültür Merkezi'nin açılışını yapacak, Abide Kavşağı'nda, "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" eyleminde vatandaşlara hitap edecek. Özel, CHP Genel Merkezi'nde, Merkez Yönetim Kurulu'nu toplayacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ ÇORUM - ANKARA)

12.00 - Gazeteci Abdi İpekçi, katledilişinin 47 yılında, Nişantaşı'nda Abdi İpekçi Anıtı önünde anılacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ İSTANBUL)

15.00 - DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, Diyarbakır'da Koşuyolu Parkı'nda başlayacak "1 Şubat Rojava ile Dayanışma Günü" yürüyüşüne katılacak. (GÖRÜNTÜLÜ – CANLI/ DİYARBAKIR)

15.00 - DEM Parti ve HDK, Suriye'nin kuzeyindeki gelişmelerle ilgili açıklama yapacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ İSTANBUL)

15.00 - Türkiye Komünist Partisi, "TKP Meydan Okuyor" başlığıyla ATO Congresium'da etkinlik düzenleyecek. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ ANKARA)

16.00 - Geçirdiği kalp krizi sonrasında tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren sanatçı Fatih Ürek, toprağa verilecek. (GÖRÜNTÜLÜ/İSTANBUL)

17.00 - Adalet Peşinde Aileleri Platformu, Kadıköy İskele'de açıklama yapacak, 6 Şubat depremlerinde kaybettikleri yakınlarını anacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/İSTANBUL)

17.00 - 20. 00 - Trendyol Süper Lig'in 20. haftasına, Gençlerbirliği-Gaziantep FK ve Galatasaray-Zecorner Kayserispor müsabakalarıyla devam edilecek. (ANKARA/ İSTANBUL)

