Özgür Özel'den Miraç Kandili Mesajı

(ANKARA) - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, " Miraç Kandili'nin; ülkemize ve tüm insanlığa sağlık, barış, huzur ve adalet getirmesini diliyorum. Kandilimiz mübarek olsun" dedi.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Miraç Kandili dolayısıyla resmi X hesabından paylaşım yaptı.
Özel paylaşımında "Miraç Kandili'nin; ülkemize ve tüm insanlığa sağlık, barış, huzur ve adalet getirmesini diliyorum. Kandilimiz mübarek olsun." ifadelerini kullandı.
