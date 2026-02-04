Özgür Özel'den Rezerv Alan Eleştirisi

REZERV ALAN TOPLANTISINA KATILDI

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 23 Temmuz Konteyner Kent'i ziyaret etti. Burada vatandaşlarla sohbet eden Özel daha sonra kentteki bir düğün salonunda, rezerv alanlarla ilgili vatandaşların katılımıyla düzenlenen toplantıya katıldı. Vatandaşları dinleyen Özel, rezerv alanlarda mağduriyetler yaşandığını kaydetti. Özel, "Maalesef burada devlet adına karar verenler 'Sorun çözeyim' derken sorun ürettiler. Elbette şunu anlayabilirsiniz. Bir yere yapının yapılması sakıncalıysa, bir daha yıkılacaksa o yapı oraya yapılmamalıdır. Yapı yapılacak yer aranırken en iyi yer bulunmalıdır ve orada birisinin arsası, tarlası, evi varsa genel kamunun menfaati için orası kamulaştırılacaksa bu da yapılmalıdır ama burada bir tane kural var. Devlet, hak yemez ve kimsenin hakkını birbirine geçirmez. Devletin yaptığı bu işte bir kere en büyük sorun, o soru işareti, şüphe var ya. Diyor ki 'Beni orada oturtmadılar, alın teriyle çalışıp kazandığım ya da babamdan, anamın ak sütü gibi helal miras kalan evimde ben oturmuyorum, orada başkasının ışığı yanıyor.' Burada bir haksızlık var diyorsa insanlar, buna dönüp bakmak lazım. Bana iletilen bütün raporlar, okuduklarım ve bugün de dahil dinlediklerimin hepsinde bir özensizlik, bir vurdumduymazlık ve meseleyi 'Biz dediğimizi yaparız, sen git derdini anlat' noktasında bir yaklaşım var. Bu, devlet adamlığı yaklaşımı, devletin doğru ve adil yönetim yaklaşımı değildir. Öncelikle bunu söylemek isterim" dedi.

'HAKKANİYETLİ BİR KOMİSYON OLUŞTURULMALI'

Vatandaşlarda rezerv alan üzerinden rant sağlandığına yönelik inanış olduğunu vurgulayan Özel, "Arazilerin, zeytinliklerin zorla elden gittiği, ifade edildiği gibi 6-7-8 milyonluk yere 3 milyon değer biçildiği, kişinin 130 metrekarelik evi alınıp, hem de alan artırılıp hem de daire sayısı 3 katına çıkarılıp, kişiye çok daha küçük bir metrekarelik evin verildiği bir yöntem, yöntem değildir. Buna karşı yükselen itirazların haklılık payı çok yüksektir ve bunların dinlenmesi, mutlaka çözülmesi lazım. İktidara çağrımızdır, bu sorunların tamamı uzlaşmayla çözülmelidir. Hataylıların bu yükü daha fazla taşıyacak dermanı kalmamıştır. Eğer gerçekten samimiyetle meseleye yaklaşacak olurlarsa biz bu konuda milletvekillerimizle, belediye başkanlarımızla, uzman kadrolarımızla katkı vermeye hazırız. Gelsinler, itirazların dinleneceği, hukukçuların olduğu, her partiden milletvekillerinin olduğu, her partinin görevlendirildiği, harita mühendislerinin, şehir plancılarının olduğu hakkaniyetli bir itiraz ve haklı görülen itirazla hakkın iadesine yönelik bir komisyon oluştursunlar. Bu konuda mahkemeler bir yoldur ancak uzun yoldur, zor yoldur ve gönül kırıklıklarını çözen bir yol değildir. Şehrin en para eden yerinde evin vardı, şimdi dağın başındasın. Bu evin metrekaresi ile o evin metrekaresi eşit olsa bile bu eşit değildir. Her eşitlik adil değildir. Burada çok değerli bir arsanız 8'de 1'i seninken, daha çok daha değersiz bir arsanın 8'de birini, hatta 16'da 1'ini sana veriyorsa, 'Biz anlaştık' olmaz. Buradan ilan ediyorum. Bir evin, amiyane deyimle şerefiye değeri dahi, kim ne mağduriyete uğradığını söylüyorsa, CHP'nin adalet getireceği iktidarında hak yerini bulacaktır. Size söz veriyorum" diye konuştu.

Haber-Kamera Alican GÜMÜŞHATAY,