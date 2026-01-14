CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün annesi Zübeyde Hanım'ı, vefatının 103. yılında andı.
Özel, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından paylaştığı mesajda, "Kurucumuz ve kurtarıcımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün annesi Zübeyde Hanım'ı vefatının yıl dönümünde saygı ve rahmetle anıyorum." ifadesini kullandı.
Son Dakika › Politika › Özgür Özel, Zübeyde Hanım'ı Andı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?