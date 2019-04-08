Son Dakika Haberleri: Pakistan 100 Hint Mahkumu Serbest Bıraktı

Pakistan 100 Hint Mahkumu Serbest Bıraktı

55 dakika önce

Pakistan, cezalarını tamamlayan 100 Hint mahkumu serbest bıraktı.

Pakistan 100 Hint Mahkumu Serbest Bıraktı, System.String[]
Pakistan, cezalarını tamamlayan 100 Hint mahkumu serbest bıraktı.


Ülke basınında yer alan habere göre, Pakistan Dışişleri Bakanlığı yetkilileri, 100 Hint balıkçının Karaçi kentindeki Malir cezaevinden iyi niyet göstergesi olarak salıverildiğini bildirdi.

Polis eşliğinde istasyona getirilen Hint balıkçıların trenle kentten ayrıldığı belirtildi.

Pakistan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Muhammed Faysal, ceza sürelerini tamamlayan 355'i balıkçı 360 mahkumu, 8 Nisan'dan itibaren dört aşamada serbest bırakacaklarını söylemişti.

Faysal, mahkumların serbest bırakılmasına Hindistan'ın da benzer şekilde yanıt vermesini beklediklerini ifade etmişti.

Hindistan-Pakistan gerilimi

Hindistan ile Pakistan arasındaki son gerilim, Keşmir'in Hindistan idaresindeki kısmında 14 Şubat'ta polis teşkilatına bağlı milis gücüne yapılan ve 44 kişinin öldüğü bombalı saldırıyla başladı.

Yeni Delhi yönetimi, saldırıyla ilgili Pakistan'ı suçladı. Saldırıyı kınayan Pakistan ise suçlamayı reddetti.


Hindistan, 26 Şubat'ta Keşmir Kontrol Hattı'nın Pakistan tarafında bulunan terör örgütü hedeflerine hava saldırısı düzenlediğini duyurdu.


Pakistan da hava sahasını ihlal ettiği gerekçesiyle Hindistan'a ait iki savaş uçağını düşürdüğünü bildirdi. Ayrıca Pakistan uçakları Hindistan hava sahasına girdi.


Hindistan, Pakistan'a ait bir savaş uçağını düşürdüğünü açıklarken, İslamabad yönetimi bunu doğrulamadı.


Gelişmeler üzerine Pakistan tüm hava sahasını kapatırken, Hindistan bazı havaalanlarında uçuşları durdurdu.


Pakistan Başbakanı İmran Han, Hindistan'ı sorunları diyalog yoluyla çözmeye ve sağduyuyu hakim kılmaya davet etti.


Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, gerilime ilişkin yaptığı açıklamada, taraflara itidal telkin ederek gerilimin tırmanmasından kaçınmalarını istedi. Almanya, İngiltere, Çin ve Rusya da benzer çağrılar yaptı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 12:04 Kaynak: AA

Dışişleri Bakanlığı, Polis, Hindistan, Pakistan, Güncel
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