PAKİSTAN'da 5.9 büyüklüğünde deprem meydana geldiği bildirildi.
ABD Jeolojik Araştırmalar Kurumu (USGS), Pakistan'ın kuzeyindeki Barishal bölgesinin 50 kilometre kuzeybatısında yerel saatle 06.21'de 5.9 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı. 10 kilometre derinlikte kaydedilen depremde can ve mal kaybına ilişkin bilgi verilmedi.
Son Dakika › Dünya › Pakistan'da 5.9 Büyüklüğünde Deprem - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?