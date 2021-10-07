Pakistan'da 5,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi! 6'sı çocuk 20 kişi öldü, 300'ün üzerinde yaralı var - Son Dakika

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Kardeş ülke 5,9'luk depremle yerle bir oldu! Hayatını kaybedenlerin arasında çocuklar var

Pakistan Ulusal Sismik Gözetleme Merkezi (NSMC), merkez üssü Harnai bölgesi yakınları olan depremin yerin 15 kilometre altında kaydedildiğini açıkladı.

300'DEN FAZLA YARALI VAR

NSMC, sarsıntının saat 03.20'de meydana geldiğini, Ketta, Sibbi, Pişin ve Çaman'da da hissedildiğini bildirdi. Yerel basındaki haberlere göre, 5,9 büyüklüğündeki deprem sonucu 6'sı çocuk 20 kişi öldü, 300'den fazla kişi yaralandı.

TOPRAK KAYMALARI DA MEYDANA GELDİ

Çok sayıda ev hasar görürken, bazı bölgelerde de toprak kaymaları meydana geldi. Depremin etkili olduğu bölgelerde arama kurtarma çalışmaları sürüyor.