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Pakistan'da 5,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi! 6'sı çocuk 20 kişi öldü, 300'ün üzerinde yaralı var - Son Dakika

Pakistan'da 5,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi! 6'sı çocuk 20 kişi öldü, 300'ün üzerinde yaralı var

07.10.2021 07:43

Pakistan'ın Belucistan eyaletinde 03.20'de 5,9 büyüklüğündeki deprem sonucu ilk belirlemelere göre 6'sı çocuk 20 kişi öldü, 300'ün üzerinde kişi yaralandı. Çok sayıda evin zarar gördüğü depremde bazı bölgelerde toprak kaymaları da meydana gelirken, depremin vurduğu bölgelerdeki arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Pakistan Ulusal Sismik Gözetleme Merkezi (NSMC), merkez üssü Harnai bölgesi yakınları olan depremin yerin 15 kilometre altında kaydedildiğini açıkladı.

Pakistan'da 5,9 büyüklüğünde deprem! 6'sı çocuk 20 kişi öldü, 300'ün üzerinde yaralı var

300'DEN FAZLA YARALI VAR

NSMC, sarsıntının saat 03.20'de meydana geldiğini, Ketta, Sibbi, Pişin ve Çaman'da da hissedildiğini bildirdi. Yerel basındaki haberlere göre, 5,9 büyüklüğündeki deprem sonucu 6'sı çocuk 20 kişi öldü, 300'den fazla kişi yaralandı.

Pakistan'da 5,9 büyüklüğünde deprem! 6'sı çocuk 20 kişi öldü, 300'ün üzerinde yaralı var

TOPRAK KAYMALARI DA MEYDANA GELDİ

Çok sayıda ev hasar görürken, bazı bölgelerde de toprak kaymaları meydana geldi. Depremin etkili olduğu bölgelerde arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

Pakistan'da 5,9 büyüklüğünde deprem! 6'sı çocuk 20 kişi öldü, 300'ün üzerinde yaralı var
Pakistan'da 5,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi! 6'sı çocuk 20 kişi öldü, 300'ün üzerinde yaralı var

Arama Kurtarma, Pakistan, Deprem, Ölü, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Pakistan'da 5,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi! 6'sı çocuk 20 kişi öldü, 300'ün üzerinde yaralı var - Son Dakika


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SON DAKİKA: Pakistan'da 5,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi! 6'sı çocuk 20 kişi öldü, 300'ün üzerinde yaralı var - Son Dakika
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