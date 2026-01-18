PAKİSTAN'da bir alışveriş merkezinde çıkan yangında 6 kişi hayatını kaybetti, 20 kişi yaralandı.
Pakistan basını, Karaçi kentindeki bir alışveriş merkezinde çıkan yangında 6 kişinin yaşamını yitirdiğini, 20 kişinin de yaralandığını duyurdu. Yetkililer, yangının yaklaşık yüzde 30'unun kontrol altına alındığını belirterek, söndürme çalışmalarının devam ettiğini bildirdi.
Son Dakika › Dünya › Pakistan'da Alışveriş Merkezinde Yangın - Son Dakika
