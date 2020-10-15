Pakistan, Endonezya, Malezya ve Japonya'da Kovid-19'a dair gelişmeler - Son Dakika

Pakistan, Endonezya, Malezya ve Japonya'da Kovid-19'a dair gelişmeler

15.10.2020 16:33
Pakistan, Endonezya, Malezya ve Japonya'da Kovid-19'a dair gelişmeler, System.String[]

Pakistan, Endonezya, Malezya ve Japonya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları, normalleşme sürecinde artmaya devam ediyor.

Pakistan, Endonezya, Malezya ve Japonya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları, normalleşme sürecinde artmaya devam ediyor.

Pakistan Koronavirüs Ulusal Yönetim ve Kontrol Merkezinden yapılan açıklamada, son 24 saatte 755 yeni Kovid-19 vakasının belirlendiği, toplam vaka sayısının 321 bin 218'e ulaştığı bildirildi.

Açıklamada, son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 13 kişinin yaşamını yitirdiği, bugüne kadar hayatını kaybedenlerin sayısının 6 bin 614'e çıktığı ifade edildi.

Ülkede, Kovid-19'a yakalandıktan sonra iyileşenlerin sayısı 305 bin 395 oldu.

Endonezya

Endonezya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkede son 24 saatte Kovid-19 vaka sayısı 4 bin 411 artarak 349 bin 160'a yükseldi.

Bu artışla, virüs bulaşan sayısının 348 bin 698 olduğu Filipinleri geride bırakan Endonezya, Güneydoğu Asya'da en fazla Kovid-19 vakasının kaydedildiği ülke oldu.

Ülkede virüs kaynaklı yaşamını yitirenlerin sayısı 112 artışla 12 bin 268'e, iyileşenlerin sayısı 5 bin 810 artışla 273 bin 661'e ulaştı.

Vaka sayısı başkent Cakarta'da 91 bin 337'ye, Doğu Cava'da 48 bin 161'e, Bali'de 10 bin 513'e ve Açe'de 6 bin 77'ye çıktı.

Malezya

Malezya Sağlık Bakanlığına göre ülkedeki Kovid-19 vakaları bugün 589 artışla toplam 18 bin 129'a, aktif vakalar ise 5 bin 945'e yükseldi.

Bugün 409 kişi sağlığına kavuşurken iyileşenlerin toplam sayısı 12 bin 14'e ulaştı.

Son 24 saatte 3 kişinin Kovid-19 nedeniyle vefat ettiği Malezya'da toplam yaşamını yitirenlerin sayısı 170'e çıktı.

Japonya

Japonya'da ise Kovid-19 vaka sayısı son 24 saatte 708 artarak 92 bin 238'e, ölü sayısı 3 artışla 1663'e yükseldi.

Son bir günde 23 bin 696 kişiye virüs testi yapılırken, ülke genelinde 146 kişi yoğun bakım servislerinde Kovid-19 tedavisi görüyor.

Endonezya, Pakistan, Japonya, Malezya, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Pakistan, Endonezya, Malezya ve Japonya'da Kovid-19'a dair gelişmeler - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Son Dakika! Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'den "Türkiye Azerbaycan'a üs kuracak mı?" sorusuna yanıt: Tehlike altında olursak kurabilir Fransa ve Almanya'dan Doğu Akdeniz suçlaması! Türkiye'ye yaptırım bir hafta süre verildi Türk SİHA'larının vurduğu hava sistemlerinin değeri 1 milyar doları aştı Maskesini takmayan gençten ilginç savunma: Nefes almak en doğal hakkımız Emekli hemşire, katil zanlısı eski sevgilisiyle koroda tanışmış Tuvaletini yapıp üzerine yatan çıplak vatandaş, esnafın çabasıyla kurtarıldı Mehmet Sepil, Göztepe'nin hisselerini satacak: Görüşmelerimiz devam ediyor Hazar Ergüçlü'nün sevgilisi Onur Ünlü başka bir kadınla yakalandı
İspanyol golcü Roberto Soldado: Fenerbahçe, Real Madrid'e benziyor İspanyol golcü Roberto Soldado: Fenerbahçe, Real Madrid'e benziyor         
17:50
GSYİAD Eski Başkanı Metin Öztürk, Galatasaray başkan adaylığı için hazır GSYİAD Eski Başkanı Metin Öztürk, Galatasaray başkan adaylığı için hazır         
16:29
Salça kazanı yüzünden oğlunu öldüren baba: Aslan gibi çocuktu, panikle hareket ettim Salça kazanı yüzünden oğlunu öldüren baba: Aslan gibi çocuktu, panikle hareket ettim         
15:58
Mısır'da asker ve polislerin yarı çıplak güç gösterisi ortaya ilginç görüntüler çıkardı Mısır'da asker ve polislerin yarı çıplak güç gösterisi ortaya ilginç görüntüler çıkardı         
15:50
Varisler dava açtı, eski bakan Işılay Saygın'ın bankadaki kasası hakim gözetiminde açıldı Varisler dava açtı, eski bakan Işılay Saygın'ın bankadaki kasası hakim gözetiminde açıldı         
15:27
Yunanistan'da kamu çalışanları bir günlük greve gitti Yunanistan'da kamu çalışanları bir günlük greve gitti         
15:09
Sasha isimli kadın, hayatını futbol ve Liverpool üzerine kuran eşini aldattığını itiraf etti Sasha isimli kadın, hayatını futbol ve Liverpool üzerine kuran eşini aldattığını itiraf etti         
14:42
Dizi kanalında asistanlık teklifi için görüşmeye giden öğrenciler, tacizcilerle karşı karşıya kaldı Dizi kanalında asistanlık teklifi için görüşmeye giden öğrenciler, tacizcilerle karşı karşıya kaldı         
14:01
TBMM'de ders niteliğinde konuşma! AK Partili Yeğin'in sözleri tüm partilerden takdir topladı TBMM'de ders niteliğinde konuşma! AK Partili Yeğin'in sözleri tüm partilerden takdir topladı         
13:41
Oğullarını öldürüp yol kenarına atmışlardı! Oğullarını öldürüp yol kenarına atmışlardı! "Karına sahip çık, eve adamlar geliyor" cümlesi bir babayı evlat katili yapmış         
13:13
Erkek erkeğe ilişkiye giren grubun fotoğrafları üzerinden akılalmaz dolandırıcılık! Montajlayıp tehdit ettiler Erkek erkeğe ilişkiye giren grubun fotoğrafları üzerinden akılalmaz dolandırıcılık! Montajlayıp tehdit ettiler         
12:44
Müge Anlı'nın aradığı kayıp hemşirenin cansız bedeni korkunç halde bulundu Müge Anlı'nın aradığı kayıp hemşirenin cansız bedeni korkunç halde bulundu         
12:02
Son dakika: Tarımsal destek ödemeleri en az 2 bin lira olacak Son dakika: Tarımsal destek ödemeleri en az 2 bin lira olacak         
11:58
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, "Kaç Türk SİHA'nız var?" sorusuna gülerek cevap verdi: Yeterince var         
11:49
Beyazıt Öztürk'ten O Ses Türkiye açıklaması: Bu yıl olmayacak Beyazıt Öztürk'ten O Ses Türkiye açıklaması: Bu yıl olmayacak         
11:26
12.5 yıl hapis cezasına çarptırılan Kadir Şeker: Yine olsa yine yardım ederdim 12.5 yıl hapis cezasına çarptırılan Kadir Şeker: Yine olsa yine yardım ederdim         
10:20
Tartışma yaratan Tartışma yaratan "Işıklar yanıyor" polemiğine Ahmet Necdet Sezer de dahil oldu         
10:14
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.10.2020 17:55:28. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Pakistan, Endonezya, Malezya ve Japonya'da Kovid-19'a dair gelişmeler - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei