Pakistan, Terör Olaylarının Arkasında Afganistan'ı Suçladı
Pakistan, Terör Olaylarının Arkasında Afganistan'ı Suçladı

06.01.2026 21:17
Pakistan, 2025'teki terör olaylarını değerlendirirken Afganistan'ı sorumlu tuttu.

Pakistan, geçen yıl Afganistan'ın, Pakistan'da meydana gelen "büyük" terör olaylarına karıştığını ileri sürdü.

Dawn gazetesinin haberine göre, Pakistan Ordusu Halkla İlişkiler Birimi (ISPR) Genel Müdürü Korgeneral Ahmed Şerif Chaudhry, basın toplantısında geçen yıl ülkesinin terörle mücadelede aldığı önlemlere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Chaudhry, 2025 boyunca Pakistan'da meydana gelen 10 "büyük" terör olayından bahsederek, "Peki bu yüksek etkili terör olaylarının hepsinde kimler yer alıyor? Hepsi Afgan." dedi.

2025 yılının ülkesi için terörle mücadelede "dönüm noktası ve önemli bir yıl" olduğunu dile getiren Chaudhry, geçen yıl terörizme karşı yürütülen operasyonlara ilişkin detayları aktardı.

Chaudhry, Pakistan'ın kolluk kuvvetlerinin 2025'te toplam 75 bin 175 operasyon yürüttüğünü, bunlardan 14 bin 658'inin Hayber Pahtunhva eyaletinde, 58 bin 778'inin Belucistan eyaletinde, 1739'unun da Pakistan'ın diğer bölgelerinde yapıldığını ifade etti.

Pakistan'da geçen yıl 5 bin 397 terör olayının yaşandığını belirten Chaudhry, bunların 3 bin 811'inin Hayber Pahtunhva'da, 1557'sinin Belucistan'da, kalan 29'unun da diğer bölgelerde meydana geldiğini kaydetti.

Chaudhry, 2025'te Pakistan'da 2 bin 597 terörist öldürüldüğünü, 1235 kolluk kuvvetinin ve sivilin de hayatını kaybettiğini söyledi.

2025'te toplam 27 intihar saldırısı gerçekleştiğini aktaran Chaudhry, 16'sının Hayber Pahtunhva'da, 10'unun Belucistan'da, birinin ise başkent İslamabad'da meydana geldiğini ifade etti.

2021'deki Doha Anlaşması sonrası Pakistan'da terörizmin yükseldiği görüşü

Chaudhry, terör eylemlerinin çoğunluğunun Hayber Hayberpahtunva'da olmasının sebeplerine de değinerek, "Bunun temel nedeni, (teröristlere) sağlanan siyasi olarak elverişli ortam ve eyalette gelişen siyasi-terör bağlantısıdır." dedi.

Terörizm verilerinin 2021'de yükselişe geçtiğine işaret eden Chaudhry, 2021 ve 2025 arasında terörle mücadelede önemli gelişmeler yaşandığını belirtti.

Chaudhry, 2021'de Pakistan'da terörizmin yükselişine sebep olan "değişime" dikkati çekerek, bunun ABD ile Afganistan'ı yöneten Taliban arasında imzalanan ve ABD öncülüğündeki NATO güçlerinin Afganistan'ı tamamen terk etmesi konusunun yer aldığı Doha Anlaşması sonrası olduğunu savundu.

Terörizmle mücadelede üç ana sütun

Ardından ISPR Genel Direktörü, terörizmle mücadelede üç ana sütun olduğunu dile getirdi.

Terörizmle mücadelenin esasen istihbarata dayalı olduğunu söyleyen Chaudhry, sahadaki yansımaların da bunun üç ana sütuna dayandığını, bu sütunlardan ilkinin Pakistan-Afganistan sınırındaki çatışmalar, ikincisinin küçük grupların saldırı eylemleri ve üçüncüsünün teknik gözetim ve çatışmalar olduğunu ifade etti.

Sözcü Chaudhry, polis ve silahlı kuvvetler de dahil olmak üzere kolluk kuvvetlerinin insansız hava araçlarını yalnızca teknik gözetim için kullandığını da sözlerine ekledi.

Terörizme karşı mücadelenin "tek bir amaç ve tek bir anlatı ile" devam edeceğini vurgulayarak sözlerine son veren Chaudhry, "Üniformalı olanlar ve üniformasız olanlar birlikte savaşmalı ve bu savaşı kazanmalıdır. ve dünyadaki hiçbir güç bizi bu savaşı kazanmaktan alıkoyamaz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Afganistan, Pakistan, Güvenlik, Politika, Savunma, Güncel, Terör, Son Dakika

Son Dakika Güncel Pakistan, Terör Olaylarının Arkasında Afganistan'ı Suçladı - Son Dakika

