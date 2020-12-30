Pakistan, üç ülke arasındaki demir yolu projesi için finans kuruluşlarına "çağrı mektubunu" imzaladı - Son Dakika

Pakistan, üç ülke arasındaki demir yolu projesi için finans kuruluşlarına "çağrı mektubunu" imzaladı

30.12.2020 12:21
Pakistan, üç ülke arasındaki demir yolu projesi için finans kuruluşlarına

Pakistan Başbakanı İmran Han, Afganistan, Özbekistan ve Pakistan arasında inşa edilmesi planlanan demir yolu projesine uluslararası finans kuruluşlarından 4,8 milyar dolarlık kredi talep eden "müşterek çağrı mektubuna" imza attı.

Pakistan Başbakanı İmran Han, Afganistan, Özbekistan ve Pakistan arasında inşa edilmesi planlanan demir yolu projesine uluslararası finans kuruluşlarından 4,8 milyar dolarlık kredi talep eden "müşterek çağrı mektubuna" imza attı.

Başkent İslamabad'da düzenlenen imza törenine Han'ın yanı sıra Özbekistan Ulaştırma Bakanı Makkamov İlkam da katıldı.

Daha önce Afganistan ve Özbekistan liderlerince imzalanan müşterek çağrı mektubu, Han tarafından da imzalandı.

Söz konusu mektup ile üç ülke arasında yapılması planlanan demir yolu projesi için uluslararası finans kuruluşlarından 4,8 milyar dolarlık kredi talep ediliyor.

Han'ın Danışmanı Abdul Rezak Davud, yaptığı açıklamada, proje ile Pakistan ve Özbekistan'ın, Afganistan üzerinden demir yolu ile birbirine bağlanacağını ifade etti.

Davud, proje sayesinde Pakistan'ın Orta Asya ülkelerine de ulaşacağını söyleyerek Afganistan ile ticaret anlaşması sürecinin devam ettiğini ve benzer nitelikte bir anlaşmanın Özbekistan ile de imzalanacağını kaydetti.

Başbakan Han ile Özbekistan Ulaştırma Bakanı İlkam, "Mezar-ı Şerif-Kabil-Peşaver" arasında Trans-Afgan Demir Yolu Projesi'nin takip edilmesi konusunda mutabık kaldıklarını belirtti.

Özbekistan, Rusya, Kazakistan, Afganistan ve Pakistan arasında 11 Aralık 2018'de Mezar-ı Şerif-Kabil-Peşaver demir yolunun inşası için ortak çalışma grubu ve mali konsorsiyumun oluşturulmasına ilişki protokol imzalanmıştı.

Afganistan, Özbekistan, Pakistan, Finans, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Pakistan, üç ülke arasındaki demir yolu projesi için finans kuruluşlarına 'çağrı mektubunu' imzaladı - Son Dakika


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