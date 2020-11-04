- (Özel) Doku, Organ Nakli ve Diyaliz Hizmetleri Daire Başkanı Kacıroğlu: - "Pandemi sürecinde de organ nakli yapmaya devam ettik ve bunu hiçbir... - Son Dakika

- (Özel) Doku, Organ Nakli ve Diyaliz Hizmetleri Daire Başkanı Kacıroğlu:

"Pandemi sürecinde de organ nakli yapmaya devam ettik ve bunu hiçbir şekilde durdurmadık"

"Organ bağışı hayat kurtarır"

ANKARA - Sağlık Bakanlığı Doku, Organ Nakli ve Diyaliz Hizmetleri Daire Başkanı Dr. Fatih Kacıroğlu, "Dünyanın değişik ülkelerinde farklı uygulamalar olsa da biz pandemi sürecinde de organ nakli yapmaya devam ettik. Bunu hiçbir şekilde durdurmadık" dedi.

Organ Bağışı Haftası nedeniyle Ankara Şehir Hastanesi Organ Nakil Merkezi'nde bir etkinlik düzenlendi. Doku, Organ Nakli ve Diyaliz Hizmetleri Daire Başkanı Dr. Fatih Kacıroğlu ve Ankara Şehir Hastanesi Koordinatör Başhekimi Op. Dr. Aziz Surel'in katıldığı etkinlikte insanlara organ bağışının önemi anlatıldı. Ayrıca bağış adaylarına nakillerin nasıl gerçekleştiği, nasıl bağışçı olacakları, bağış yapmaları halinde hastaları nasıl hayata bağlayacakları konusunda bilgiler verildi.

"Pandemi sürecinde de organ nakli yapmaya devam ettik ve bunu hiçbir şekilde durdurmadık"

Organ bağışının bazı hastaların yaşama tutunmak için tek çaresi olduğunu ve bu sebeple Covid-19 sürecinde de nakillere devam edildiğini belirten Sağlık Bakanlığı Doku, Organ Nakli ve Diyaliz Hizmetleri Daire Başkanı Dr. Fatih Kacıroğlu, "Dünyanın değişik ülkelerinde farklı uygulamalar olsa da biz pandemi sürecinde de organ nakli yapmaya devam ettik. Bunu hiçbir şekilde durdurmadık. Ama tabi tedbirlerle, hem vericilerin hem de alıcıların, hem kadavradan donöre organ nakli sırasında yine alıcıların sağlığını koruyabilmek, pandemi sürecinin olumsuz etkilerinin önüne geçebilmek için çeşitli tedbirler alarak biz organ naklini devam ettirdik. Hiçbir şekilde sekteye de uğramadı bu. Ülkemiz adına son derece sevindirici ve çok şükür hiçbir sorunla da karşılaşmadık" ifadelerini kullandı.

"Organ bağışı hayat kurtarır"

Organ bağışlarında bir artış olduğunu ama hala istenen seviyeden çok uzak olunduğunu vurgulayan Doku, Organ Nakli ve Diyaliz Hizmetleri Daire Başkanı Kacıroğlu, "Bizim ülke genelinde organ naklinin ve organ bağışı farkındalığı konusunda bir takım sıkıntılarımız var. Yani tedrici olarak ben 10 yıldır bu işle iştigal ediyorum. Tedrici olarak bizim organ bağışımızda bir artış söz konusu. Ama yeterli düzeye geldi mi? Ne yazık ki istediğimiz düzeye gelmiş durumda değil. İnşallah insanlarımız siz medya mensuplarının da katkısıyla ve bilinçlendirme faaliyetleriyle organ bağışına katkı sunmak adına biraz daha özverili olacaklar ve bizlere bu konuda daha fazla yardımcı olacaklardır diye düşünüyorum. Organ bağışı hayat kurtarır. Organ nakli hayat kurtarır. İnsanlarımız bir başka insana hayat vermek adına organ bağışına destek versinler" diye konuştu.

"Kalp, akciğer, karaciğer, böbrek ve kornea naklini tek bir çatı altında yapabilen yegane kamu kuruluşuyuz"

Organ bağışının çok önemli olduğunu ve bazı hastalıklardan tek kurtuluş yolunun organ nakli olduğunu belirten Ankara Şehir Hastanesi Koordinatör Başhekimi Op. Dr. Aziz Surel, "Biz Türkiye'de kalp, akciğer, karaciğer, böbrek ve kornea naklini tek bir çatı altında yapabilen yegane kamu kuruluşuyuz. Bu noktada ülkemizin güzide 6 hastanesi bizim kampüsümüzde birleşti ve bu hastaneler bünyesindeki, nakil süreçlerini en üst seviyede yapan ekiplerimiz de bizimle bu hastanede bir araya geldi. Bu merkezde bizim ana hedefimiz, nakil süreçlerini tek elden yönetmek ve bilhassa nakil hastalarının ve donör adaylarının kendilerine ve yakınlarına elimizden geldiğince destek hizmetini sunmak ve bilinçlendirmek. Bunun için böyle bir merkez yaptık. Hastanemizin ana girişlerinden bir tanesinde bulunuyor. Herhangi bir konuda yardım almak istediklerinde, destek almak istediklerinde de hem donör adaylarımız hem nakil hastalarımız buradan faydalanabilecekler" açıklamalarında bulundu.

"Hiçbir vatandaşımızın organını toprakta çürütmeden diğer kişilere şifa olması için kullanmak istiyoruz"

Türkiye'de 25 bin civarında organ nakli bekleyen hasta olduğunu ve bu açıdan organ bağışının çok önemli bir konumda yer aldığını belirten Koordinatör Başhekim Surel, "Dünyaya baktığımızda hep canlıdan nakiller, bu organ bağışları münasebetiyle o kadar ön planda değil. Kadavradan götürülüyor. Bizim ülkemizde ise tam tersi. Canlılardan alıyoruz. Anneden, babadan, doku uyumu olan başkalarından. Halbuki kadavra haline dönüşen yani vefat eden yakınlarımızın birçok kişiye şifa olabilecek organlarını toprak altına gömüyoruz. Bu konuda dini noktada da Diyanet İşleri Başkanlığı'nın çeşitli görüşleri var biliyorsunuz. Bir kişiye hayat bağışlamaktan daha öte bir nokta yok. Dolayısı ile bizim vatandaşlarımızdan en büyük temennimiz, bağış noktasındaki kafalarındaki her türlü soruyu, her türlü endişeyi gelip burada giderebilir uzmanlarımız vasıtasıyla. Bağışları artırmaya çalışıyoruz. Bu organlara ihtiyaç duyan kişilerin de, muhtemel alıcıların da bu bağışlara en kısa zamanda kavuşmasını istiyoruz. Burada ana amacımız budur. Başka türlü tedavisi olmayan, sadece nakille çözülecek hastalarımızı, hiçbir vatandaşımızın organını toprakta çürütmeden diğer kişilere şifa olması için kullanmak istiyoruz" şeklinde konuştu.

Ankara Şehir Hastanesi Organ Nakil Merkezi'nde yer alan stant Organ Bağışı Haftası olan 3-9 Kasım tarihleri arasında ziyaretçilerini ve bağışçıları bekliyor olacak.