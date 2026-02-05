Papa ve Arnavutluk Başbakanı Görüşmesi - Son Dakika
Papa ve Arnavutluk Başbakanı Görüşmesi

05.02.2026 16:32
Papa, Edi Rama ile Arnavutluk'un AB üyeliği ve Batı Balkanlar'ı görüştü.

Vatikan Devlet Başkanı Papa 14. Leo, Arnavutluk Başbakanı Edi Rama ile ülkenin Avrupa Birliği'ne üyelik sürecini ve Batı Balkanlar'daki durumu görüştü.

Vatikan'dan yapılan yazılı açıklamaya göre Papa, bu sabah Vatikan'da Arnavutluk Başbakanı Rama'yı kabul etti.

Başbakan Rama, Papa'nın ardından Vatikan Devlet Sekreteri (Başbakan) Kardinal Pietro Parolin ve Devletlerle ve Uluslararası Kuruluşlarla İlişkiler Sekreteri (Dışişleri Bakanı) Başpiskopos Paul Richard Gallagher ile de bir araya geldi.

Vatikan'ın açıklamasında, "Samimi görüşmeler sırasında iki ülke arasındaki iyi ikili ilişkilere vurgu yapıldı ve ülkedeki kilise ile sivil toplum arasındaki ilişkilerde ortak ilgi alanlarına giren konular ele alınmıştır." bilgisi paylaşıldı.

Açıklamada, "Görüşmenin devamında ayrıca, Batı Balkanlar ülkelerindeki durum ile Arnavutluk'un Avrupa Birliği'ne tam entegrasyonu yolundaki süreci de kapsayan başlıca bölgesel meseleler üzerinde durulmuştur." ifadesi kullanıldı.

Kaynak: AA

