Papel Elektronik Para Şirketine Operasyon

(İSTANBUL) - İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Papel Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş. hakkında yürütülen soruşturma kapsamında şirkete Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'nun kayyum olarak atandığı, 41 şüpheli hakkında gözaltı talimatı verildiği, 8 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyon düzenlendiğini açıkladı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Papel Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş. ile şirket yetkilileri hakkında "7258 sayılı Kanun'na muhalefet ve suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama" suçları kapsamında soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Başsavcılık açıklamasında, soruşturmanın Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu tarafından yürütüldüğü belirtildi.

Açıklamada, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası denetim raporu ile MASAK analizlerinde, yasa dışı bahis ve yasa dışı forex/dolandırıcılık faaliyetlerinden elde edilen suç gelirlerinin elektronik para ve ödeme hizmeti sunan kuruluşlar üzerinden sistematik şekilde paranın nakline aracılık edilerek finansal sisteme sokulduğunun, ardından çok sayıda yurt içi ve yurt dışı şirket üzerinden aklanmaya çalışıldığının tespit edildiği kaydedildi.

Soruşturmanın derinleştirilmesi sonucunda, örgüt yapılanması içerisinde yazılım mühendisi, bilgi teknolojileri (İT) personeli ve proje yöneticisi sıfatlarıyla görev yapan bazı şüphelilerin, yasa dışı bahis ile yasa dışı forex/dolandırıcılık faaliyetlerinden elde edilen suç gelirlerinin elektronik para altyapıları, yazılımsal sistemler ve finansal yönlendirme mekanizmaları aracılığıyla transfer edilmesine ve gizlenmesine aktif şekilde iştirak ettiklerinin belirlendiği ifade edilen açıklamada, bu şüphelilerin bu suretle "para nakline aracılık etme" suçunu işlediklerinin tespit edildiği kaydedildi.

Açıklamada, örgüt hiyerarşisi içerisinde operasyonel, idari ve teknik süreçlerde aktif rol üstlendiği, suç gelirlerinin yazılımsal altyapılar üzerinden yönlendirilmesi, elektronik para hesaplarının yönetimi ve finansal akışların gizlenmesi faaliyetlerine katıldığı değerlendirilen şüphelilere yönelik operasyon yapıldığı bildirildi.

Şüphelilerin malvarlıklarına el konuldu

Bu kapsamda, İstanbul, Ankara, Antalya, Balıkesir, Muğla, Tokat, Kocaeli ve Bursa illerinde İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda 41 şüpheli hakkında gözaltı talimatı verildiği aktarıldı. Açıklamada, şüphelilerin örgüt içi görev ve konumlarının netleştirilmesi, finansal ve dijital delillerin temini, suçtan elde edilen gelirlerin izinin sürülmesi ve delillerin muhafazası amacıyla adreslerinde arama ve el koyma işlemleri gerçekleştirildiği, şüphelilerin malvarlıklarına el konulduğu ve Papel ödeme kuruluşuna Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'nun kayyum olarak atandığı bildirildi.

Soruşturmanın, mali güvenliğin korunması, suç gelirlerinin ekonomik sisteme girişinin engellenmesi ve örgütsel yapının tüm yönleriyle ortaya çıkarılması amacıyla çok yönlü ve titizlikle yürütülmeye devam ettiği belirtildi.