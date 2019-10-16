Son Dakika Haberleri: Paris Büyükelçisi Musa'dan ay yıldızlı futbolculara destek
Son Dakika Güncel Paris Büyükelçisi Musa'dan ay yıldızlı futbolculara destek

Paris Büyükelçisi Musa'dan ay yıldızlı futbolculara destek

1 saat önce

Türkiye'nin Paris Büyükelçisi İsmail Hakkı Musa, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri H Grubu'ndaki Fransa maçında, atılan gol sonrası Türkiye A Milli Takımı futbolcularının asker selamı vermesine ilişkin, "Bu polemik konusu yapıldı ancak Antoine Griezmann da Fransa...

Paris Büyükelçisi Musa'dan ay yıldızlı futbolculara destek, System.String[]

Türkiye'nin Paris Büyükelçisi İsmail Hakkı Musa, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri H Grubu'ndaki Fransa maçında, atılan gol sonrası Türkiye A Milli Takımı futbolcularının asker selamı vermesine ilişkin, "Bu polemik konusu yapıldı ancak Antoine Griezmann da Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a asker selamı verdi. Bu meşru kabul ediliyor ama milli futbolcular aynısı yaptı." dedi.

Musa, kamu yayıncısı France Info'ya katılarak gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

Pazartesi günü oynanan karşılaşmada Kaan Ayhan'ın attığı gol sonrası milli futbolcuların Barış Pınarı Harekatı'na destek vermek için Mehmetçik'e asker selamı göndermesine ilişkin eleştirileri yanıtlayan Musa, "Bu polemik konusu yapıldı ancak Antoine Griezmann da Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a asker selamı verdi. Bu meşru kabul ediliyor ama milli futbolcular aynısı yaptı." değerlendirmesinde bulundu.

Musa, Türkiye'nin daha önce ABD'ye, Suriye'nin kuzeydoğusunda terör örgütü YPG/ PKK'ya yönelik ortak bir operasyon yapmayı önerdiğini belirtti.

Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin, "Bizimle aynı fikirde olmayanlarla biz de aynı fikirde değiliz. Dostlarımızın ve müttefiklerimizin bizi anlamamakta ısrar ettiğini düşünüyoruz." ifadelerini kullanan Musa, "Türk askerlerini kimse durduramaz mı?" sorusuna, "Türk askerlerini ancak Türk askerleri durdurur." şeklinde yanıt verdi.

Musa, Avrupalıların "ortak" olarak kabul ettiği terör örgütü YPG/PKK'nın, DEAŞ mensuplarını serbest bırakmasının manidar olduğunu dile getirdi.

Fransa Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Bakanı Roxana Maracineanu, Fransa maçında gol sonrası asker selamı veren Türkiye A Milli Takımı futbolcularının spor ruhuna aykırı davrandığını gerekçe göstererek, oyunculara UEFA'dan "örnek ceza" verilmesini talep etmişti.

Rusya'nın başkenti Moskova'da Luzhniki Stadı'nda, 2018 FIFA Dünya Kupası finalinde Hırvatistan'ı yenerek kupayı müzesine götüren Fransa'nın futbolcularından Antoine Griezmann'ın, maçın ardından düzenlenen madalya töreninde, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in yanında bulunan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a asker selamı vermesi dikkati çekmişti.

Griezmann, Elysee Sarayı'nda 4 Haziran 2018'de düzenlenen törende Macron'a yeniden asker selamı vermişti.

Fransa, Paris, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.10.2019 12:50 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Güzel oyuncu Tuvana Türkay'dan derin dekolteli poz
Trabzonsporlu Doğan Erdoğan: Soyadım Cumhurbaşkanımızla aynı olduğu için kapı zilinden ismimi söktüler Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Trump'ın arabuluculuk teklifine yanıt: Biz terör örgütü ile masaya oturmayız Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Münbiç açıklaması: Rejimin girmesi benim için çok çok olumsuz değil

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.10.2019 01:53:57. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Paris Büyükelçisi Musa'dan ay yıldızlı futbolculara destek
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]