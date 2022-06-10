Aracını temizlerken otomobil çarpmıştı... O taksici son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika
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Aracını temizlerken otomobil çarpmıştı... O taksici son yolculuğuna uğurlandı

10.06.2022 14:57

Aracını temizlerken otomobil çarpmıştı.

Aracını temizlerken otomobil çarpmıştı... O taksici son yolculuğuna uğurlandı

21 gün sonra hayatını kaybeden taksici, son yolculuğuna uğurlandı

Taksiciyi ölüme sürükleyen kaza anları ise kameralara yansıdı

ANTALYA - Antalya'da otomobilini temizlerken arkadan gelen otomobilin çarpması sonucu araçla birlikte savrularak ağır yaralanan 3çocuk babası taksici, yoğun bakımdaki 21 günlük yaşam savaşını kaybetti. Bir kişinin de ölümden saniyeler ile kurtulduğu kaza anları güvenlik kamerasına yansırken, Alp'in cenazesi düzenlenen törenle toprağa verildi.

3 hafta önce Muratpaşa ilçesi Yüksekalan Mahallesi Mevlana Caddesi üzerinde meydana gelen kazada, aynı bölgede 6 yıldır taksicilik yapan Bircan Alp yolcuları bıraktıktan sonra durağına geri döndü. Alp, bir süre sonra otomobilimi temizlemeye başladı. Bircan Alp'in otomobiline bu sırada plakası öğrenilemeyen arkadan çarptı. Çarpmanın şiddeti ile araç da taksici de savrularak sürüklendi. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Alp, ambulansla yakındaki özel bir hastaneye kaldırıldı. 21 gündür yoğun bakımda bulunan Alp, gece saatlerinde yaşam savaşını kaybetti.

Kaza anları bir işyerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde taksicinin aracını temizlediği ve bir süre sonra hızla gelen aracın çarpması ile önce savrulduğu, sonra sürüklendiği görüldü. Öte yandan kaza öncesi hemen olay yerinden geçen bir kişinin ise ölümden saniyeler ile kurtulduğu görüldü.

Topçular Mahallesi'nin sevilen esnaflarından olan Bircan Alp için aynı mahalledeki Kula Hacı Osman Cami'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene, Antalya Valisi Ersin Yazıcı, AK Parti Antalya Milletvekili Mustafa Köse, Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, çok sayıda kamu kurum kuruluş temsilcileri ve yakınları katıldı. Öğle namazının ardından kılınan cenaze namazının ardından Bircan Alp'in cenazesi aynı bölgedeki aile mezarlığına toprağa verildi. Antalya Ziraat Odası Başkanı Nazif Alp'in kardeşi olan Bircan Alp'in evli ve 3 çocuk babası olduğu öğrenildi.

Aracını temizlerken otomobil çarpmıştı... O taksici son yolculuğuna uğurlandı
Aracını temizlerken otomobil çarpmıştı... O taksici son yolculuğuna uğurlandı
Aracını temizlerken otomobil çarpmıştı... O taksici son yolculuğuna uğurlandı
Aracını temizlerken otomobil çarpmıştı... O taksici son yolculuğuna uğurlandı
Aracını temizlerken otomobil çarpmıştı... O taksici son yolculuğuna uğurlandı
Aracını temizlerken otomobil çarpmıştı... O taksici son yolculuğuna uğurlandı
Aracını temizlerken otomobil çarpmıştı... O taksici son yolculuğuna uğurlandı
Aracını temizlerken otomobil çarpmıştı... O taksici son yolculuğuna uğurlandı
Aracını temizlerken otomobil çarpmıştı... O taksici son yolculuğuna uğurlandı
Aracını temizlerken otomobil çarpmıştı... O taksici son yolculuğuna uğurlandı
Aracını temizlerken otomobil çarpmıştı... O taksici son yolculuğuna uğurlandı
Aracını temizlerken otomobil çarpmıştı... O taksici son yolculuğuna uğurlandı
Aracını temizlerken otomobil çarpmıştı... O taksici son yolculuğuna uğurlandı

YORUMLAR
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Zeytinburnu'nda taksici, aracına çarpan motosikletliyi ezmeye çalıştı: O anlar kamerada Zeytinburnu'nda taksici, aracına çarpan motosikletliyi ezmeye çalıştı: O anlar kamerada Karikatürist Latif Demirci, son yolculuğuna uğurlandı Karikatürist Latif Demirci, son yolculuğuna uğurlandı
Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Aracını temizlerken otomobil çarpmıştı... O taksici son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Aracını temizlerken otomobil çarpmıştı... O taksici son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika
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