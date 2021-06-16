Parklarda spor başladı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor AŞ tarafından şehirdeki 7 parkta sabah sporu etkinliği başladı. Mahallelerde vatandaşların büyük ilgi gösterdiği spor derslerini konusunda deneyimli antrenörler veriyor. Sabah erken saatlerde başlayan spor çalışmalarında renkli görüntüler yaşanıyor. Sabah sporu yapılan parklar şu şekilde:

Normalleşmeye geçilmesi ile birlikte parklarda da spor etkinlikleri başladı.

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