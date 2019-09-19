Pasinler Zaferi'nin 971. yıl dönümü etkinlikleri sona erdi

Pasinler Zaferi'nin 971. yıl dönümü dolayısıyla Erzurum'da düzenlenen kutlama törenleri, atlı Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>spor kulüplerinin savaş sanatlarını anlatan gösterileriyle sona erdi.

Kaplıcalar Mahallesi'nde gerçekleştirilen kutlamaların son gününde, renkli görüntüler ortaya çıktı.

Balıkesir Akıncılar Atlı Okçular ve Gösteri Sanatları Kulübü ile Erzurum Kızılelma Geleneksel Sporlar ve Atlı Okçuluk Spor Kulübü ekipleri, birlikte alana konulan hedeflere ok attı.

Milli sporcu Ayşe Melek Okuyucu'nun at üstünde yaptığı gösterilerdeki performansı, alanda bulunan davetlilerce ayakta alkışlandı.

Cirit müsabakalarının da yapıldığı etkinlikte Kafkas halk oyunları ekipleri de gösteri sundu.

Kutlamalara katılmak için Van'dan kente gelen Ulupamir Kökbörü Spor Kulubü ve Derneği sporcuları da davetlilere buzkaşı (kökbörü) oyunu tanıtarak özel bir müsabaka yaptı.