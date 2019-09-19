Son Dakika Haberleri: Pasinler Zaferi'nin 971. yıl dönümü etkinlikleri sona erdi
Son Dakika Güncel Haber

Pasinler Zaferi'nin 971. yıl dönümü etkinlikleri sona erdi

1 saat önce

Pasinler Zaferi'nin 971. yıl dönümü dolayısıyla Erzurum'da düzenlenen kutlama törenleri, atlı spor kulüplerinin savaş sanatlarını anlatan gösterileriyle sona erdi.

Pasinler Zaferi'nin 971. yıl dönümü dolayısıyla Erzurum'da düzenlenen kutlama törenleri, atlı Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>spor kulüplerinin savaş sanatlarını anlatan gösterileriyle sona erdi.

Kaplıcalar Mahallesi'nde gerçekleştirilen kutlamaların son gününde, renkli görüntüler ortaya çıktı.

Balıkesir Akıncılar Atlı Okçular ve Gösteri Sanatları Kulübü ile Erzurum Kızılelma Geleneksel Sporlar ve Atlı Okçuluk Spor Kulübü ekipleri, birlikte alana konulan hedeflere ok attı.

Milli sporcu Ayşe Melek Okuyucu'nun at üstünde yaptığı gösterilerdeki performansı, alanda bulunan davetlilerce ayakta alkışlandı.

Cirit müsabakalarının da yapıldığı etkinlikte Kafkas halk oyunları ekipleri de gösteri sundu.

Kutlamalara katılmak için Van'dan kente gelen Ulupamir Kökbörü Spor Kulubü ve Derneği sporcuları da davetlilere buzkaşı (kökbörü) oyunu tanıtarak özel bir müsabaka yaptı.

Pasinler Zaferi'nin 971. yıl dönümü etkinlikleri sona erdi

Pasinler, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.09.2019 07:33 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Sakaryaspor'un yeni Teknik Direktörü Suat Kaya oldu
Bursa'nın köklü kestane şekeri markası Kafkas konkordatodan çıktı Türkiye erken seçimemi gidiyor? CHP'den "Biz hazırız" açıklaması geldi Cezaevinden izinle çıkan adam, barışma teklifine olumlu yanıt vermeyen imam nikahlı eşini önce bıçakladı ardından kızgın yağ ile yaktı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.9.2019 20:59:43. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Pasinler Zaferi'nin 971. yıl dönümü etkinlikleri sona erdi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]