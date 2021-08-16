Patlamış mısırlı sinema keyfi sona erdi - Son Dakika

Sinema etkinlikleri öncesi ertelenen İnegöl Belediyesi Türk Halk Müziği Korosu Ve TRT Sanatçısı Ali Çakar Konseri 19 Temmuz Perşembe akşamı düzenlenecek.

''Mısırlar bizden, sinema keyfini sürmesi sizden'' diyerek pandemi kurallarınca ücretsiz biletli olarak vatandaşlara sinema keyfi yaşatan İnegöl Belediyesi, Amfi Tiyatro'da izlenime sunduğu filmlerle çocukları ve gençleri ve yetişkinleri hem güldürdü hem de eğlendirdi.

DOLU DOLU SİNEMA HAFTASI

Yıldızların Altında Açık Hava Kültür Sanat Etkinlikleriyle dolu dolu sinema haftası düzenleyen İnegöl Belediyesi, 11-15 Ağustos tarihleri arasında izlenime sunduğu Yol Arkadaşım 2, Coco animasyon filmi, Yedinci Koğuştaki Mucize, Eltilerin Savaşı ve son olarak Lego animasyon çocuk filmleri ile keyifli anlar yaşattı.

ERTELENEN ALİ ÇAKAR KONSERİ PERŞEMBE GÜNÜ

31 Temmuz tarihinde yapılması planlanan ve ileri bir tarihe ertelenen İnegöl Belediyesi Türk Halk Müziği Korosu Ve TRT Sanatçısı Ali Çakar Konseri, 19 Temmuz Perşembe akşamı saat 21:00'de düzenlenecek. Amfi Tiyatroda düzenlenecek olan konserin biletleri konser günü saat 18:00 itibariyle Amfi Tiyatro girişinden temin edilebilecek.