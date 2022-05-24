Pençe Kilit Operasyonu'nda şehit düşen askerlerimizin sayısı 5'e çıktı - Son Dakika
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Pençe Kilit Operasyonu'nda şehit düşen askerlerimizin sayısı 5'e çıktı

24.05.2022 17:44

Irak'ın kuzeyince gerçekleşen Pençe Kilit Operasyonu'nda teröristlerle çatışmaya girerek şehit düşen askerlerimizin sayısı 5'e çıktı.

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe Kilit Operasyon bölgesinde yaşanan çatışmada 5 kahraman askerimizin şehit olduğunu duyurdu.

5 ASKERİMİZ ŞEHİT OLDU, 2 ASKER YARALANDI

MSB'den yapılan açıklamada şu ifadeler kullandı: "Pençe-Kilit operasyon bölgesinde, teröristlerle çıkan çatışmada, beş kahraman silah arkadaşımız P.Tğm. Abdulkadir Güler, P.Uzm.Çvş. Onur Doğan, P.Uzm.Çvş. Hüseyin Cankaya, P.Uzm.Çvş. Bican Kapılay ve P.Söz.Er Celal Tekedereli şehit olmuş, iki kahraman silah arkadaşımız da yaralanmış ve derhal hastaneye sevk edilerek tedavilerine başlanmıştır.

"KARADAN VE HAVADAN OPERASYONLAR SÜRÜYOR"

Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, yaralı personelimize de acil şifalar dileriz. Karadan ve havadan operasyonlara devam ediliyor."

Son Dakika: Pençe Kilit Operasyonu'nda şehit olan askerlerimizin sayısı 5'e yükseldi

5 ASKER YAN YANA ŞEHADETE YÜRÜDÜ

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde, PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan 5 askerin birlikte çektirdiği fotoğraf ortaya çıktı. Şehit askerlerin şehadet haberi ailelerine verildi. Şehit askerlerin 5'inin aynı karede yer aldığı fotoğraf yürekleri burktu. Fotoğrafta soldan sağa Piyade Sözleşmeli Er Celal Tekedereli, Piyade Uzman Çavuş Onur Doğan, Piyade Teğmen Abdulkadir Güler, Piyade Uzman Çavuş Bican Kapılay ve Piyade Uzman Çavuş Hüseyin Cankaya yer alıyor.

Son Dakika: Pençe Kilit Operasyonu'nda şehit olan askerlerimizin sayısı 5'e yükseldi

BAKAN AKAR VE KOMUTANLAR SINIR HATTINA GİTTİ

Bölgede karadan ve havadan operasyonların devam ettiği, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Orgeneral Musa Avsever ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile sınır hattına gittiği öğrenildi.

Son Dakika: Pençe Kilit Operasyonu'nda şehit olan askerlerimizin sayısı 5'e yükseldi
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Yürek parçalayan fotoğraf! Operasyonda şehit düşen 5 askerimiz aynı karede Yürek parçalayan fotoğraf! Operasyonda şehit düşen 5 askerimiz aynı karede MSB: Pençe-Kilit bölgesinde 5 asker şehit oldu (6) MSB: Pençe-Kilit bölgesinde 5 asker şehit oldu (6)

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Son Dakika Güncel Pençe Kilit Operasyonu'nda şehit düşen askerlerimizin sayısı 5'e çıktı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Pençe Kilit Operasyonu'nda şehit düşen askerlerimizin sayısı 5'e çıktı - Son Dakika
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