Pereira: \'3 puanı çok istiyordum ama 1 puan bile alamadık\'

31.01.2026 18:24
Joao Pereira, Eyüpspor maçında risk aldıklarını ve sonuçten ötürü üzgün olduğunu belirtti.

Corendon Alanyaspor Teknik Direktörü Joao Pereira, Eyüpspor maçında riskler aldıklarını söyleyerek, "3 puanı çok istiyordum ama neticede 1 puan bile alamadık" dedi.

Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Corendon Alanyaspor sahasında karşılaştığı Eyüpspor'a 3-1 mağlup oldu. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Alanyaspor Teknik Direktörü Joao Pereira, maça iyi başladıklarını belirterek, "Golü erken bulduk. Daha sonra ikinci golü bulmak için hem zor hem güvenli pozisyonlara girdik. İlk yarı kolayca 2-0 tamamlayabilirdik aslında ama sadece 1-0 içeri girdik. Devre arasında oyuncularımla konuştum. Dikkatli olmalarını söyledim. Çünkü daha önceki maçlarda ikinci yarının başlarında yediğimiz goller olmuştu. O yüzden dikkatli olmamız gerektiğini söyledim. Neticede golü de yedik. Eyüpspor'un ikinci yarıya iyi başlayacağını söyledim. Bunları söylemiş, uyarmış olmamıza rağmen maalesef bu başımıza geldi. Daha sonra maç 1-1'ken sahamızda oynuyoruz diye biraz risk aldık. Kazanmak istiyoruz, hırslı olmamız gerekir. İkinci golü bulmak için şanslar da bulduk aslında ama atamadık. Daha sonra ikinci golü bir geçiş pozisyonundan yedik. O da maçı hemen hemen bitiren gol gibi oldu. Daha sonra maçın son dakikalarında daha fazla risk alarak Lima'yı öne aldık. Çünkü artık 2-2'yi bulmaya çalışıyorduk. Oradan da yine bir geçiş pozisyonundan üçüncü golü yedik. Belki bugün biraz fazla hırslıydım, 3 puanı çok istiyordum ama neticede 1 puan bile alamadık. Bu benim hayatta kalma şeklim biraz, her zaman daha fazlasını istemek. Ama bugün maalesef hiçbirini alamadık. Normalde biz son dakikalarda her zaman gol bulan bir takımdık ama son maçlarda hiç yemediğimiz golleri yemeye başladık. Bunun sorumlusu benim. Bunun çözümünü bulacağım ve bu durumu değiştireceğiz" şeklinde konuştu.

"Böyle tepkileri olabilir, normal buluyorum"

Alanyaspor taraftarlarının maç sonundaki tepkilerinin sorulması üzerine Pereira, "Öncelikle şunu söyleyeyim. Daha aşağı düşmüyoruz şu an ortadayız. Bugün kazanmış olsaydık, düşme hattından 10 puan önde olacaktık. Benim oyuncularım Galatasaray'a, Fenerbahçe'ye karşı çok iyi maçlar çıkardı ve ben de aynı hocayım. Ama tabii ki bu şekilde protesto edebilirler, bağırabilirler çünkü onlar taraftarlar, istediklerini yapabilirler. Evet sahamızda bizim altımızda olan bir takıma 3-1 yenildik. Böyle tepkileri olabilir. Bunu normal buluyorum. Ama şunu tekrar söylemek istiyorum. Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'a karşı çok iyi maçlar çıkardığımız aynı ekibiz, çalışanlarımız aynı çalışan, biz aynı biziz. Sadece böyle maçlar olabiliyor. Şu konuda haklısınız; yeteri kadar galibiyetimiz yok, az galibiyetimiz var. Daha fazlasını yapmak için çalışacağız. Çünkü hemen havlu atıp, pes eden bir hoca değilim. Evet, ben bu durumdan mutlu değilim. Sonuçlar bizim için iyi olmadı ama şöyle bir bakarsanız Çaykur Rizespor maçında 23 şut attık ve sadece 1 gol atabildik. Bugün 17 şutumuz var ki bunların bazıları çok net pozisyonlar olmasına rağmen golümüz var. Futbol bu, böyle sonuçlar olabiliyor. Hiçbir zaman bahane üretmedim. Her zaman çözüm bulmak için çalışıyorum ve daha iyisini yapacağız" diye cevap verdi. - ANTALYA

