Pervaza Sıkışan Kedinin Yardımına İtfaiye Yetişti
1 saat önce
- Pervaza sıkışan kedinin yardımına itfaiye yetiştiADANA - Adana'da başı kapı pervazına sıkışan kedi itfaiye ekiplerince kurtarılırken korkan kedi itfaiye eri tarafından sevilerek sakinleştirildi.
- Pervaza sıkışan kedinin yardımına itfaiye yetişti
ADANA - Adana
'da başı kapı pervazına sıkışan kedi itfaiye ekiplerince kurtarılırken korkan kedi itfaiye eri tarafından sevilerek sakinleştirildi.
Alınan bilgiye göre, Çukurova
İlçesi Turgut Özal
Bulvarı'ndaki bir apartmanın birinci katındaki balkonun PVC kapısının pervazındaki deliğe kedi sıkıştığı gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay mahalline gelen itfaiye ekipleri 5 dakikalık uğraş sonucunda kediyi sıkıştığı yerden kurtardı. Kediyi kurtaran itfaiye eri, korkmuş kediyi severek sakinleştirdi.
Daha sonra kedi doğal yaşamına bırakıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 10:07 Kaynak: İHA
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