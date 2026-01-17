Pet Resin İthalatında Korunma Önlemi Muafiyeti - Son Dakika
Ekonomi

Pet Resin İthalatında Korunma Önlemi Muafiyeti

17.01.2026 10:17
Pet resin ithalatında uygulanacak koruma önlemi muafiyetine ilişkin tarife kontenjanı esasları belirlendi.

Dayanıklılığı, şeffaflığı ve kolay şekil verilebilirliği nedeniyle çeşitli endüstrilerde yaygın olarak kullanılan "pet resin" ithalatında uygulanan korunma önleminden muafiyet sağlamak üzere, açılan tarife kontenjanına ilişkin esaslar belirlendi.

Ticaret Bakanlığınca hazırlanan, "İthalatta Kota ve Tarife Kontenjanı İdaresine İlişkin Tebliğ", Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, gıda ve içecek ambalajları, tekstil ürünleri, plastik şişeler, filmler, kaplar, tüpler ve daha birçok uygulamada kullanılan "pet resin" (78 ml/g veya daha fazla viskozitesi olanlar) ithalatında ek mali yükümlülük olarak uygulanan geçici korunma önleminden muafiyet sağlanması amacıyla açılan tarife kontenjanının, kullanım usul ve esasları düzenlendi.

Buna göre, tarife kontenjanı miktarı, geçici korunma önleminin uygulanacağı süre içinde belirli ülkeler ve gümrük bölgeleri menşeli eşya için 11 bin 79 ton olarak belirlendi.

Her bir ülke veya gümrük bölgesi menşeli eşya için bir dönemde verilecek tarife kontenjanı miktarı, 3 bin 693 tonu geçemeyecek.

Tarife kontenjanı, "ilk gelen ilk alır" yöntemiyle dağıtılacak. Bir ithal lisansında verilebilecek tarife kontenjanı miktarı, 150 ton olarak belirlendi.

Tebliğ, 31 Aralık 2025'ten geçerli olmak üzere yürürlüğe girdi.

Kaynak: AA

Ekonomi, Son Dakika

Pet Resin İthalatında Korunma Önlemi Muafiyeti
