Petkim Ege Bölgesi İhracat Şampiyonu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Ekonomi

Petkim Ege Bölgesi İhracat Şampiyonu

Petkim Ege Bölgesi İhracat Şampiyonu
23.01.2026 12:51
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Petkim, EİB'nin 'İhracatın Yıldızları 2025' listesinde kimya sektöründe birinciliğini korudu.

Petkim, Ege İhracatçı Birlikleri'nin 'İhracatın Yıldızları 2025' listesinde hem genel sıralamada hem de kimya sektörü kategorisinde birinci sıradaki yerini koruyarak Ege Bölgesi İhracat Şampiyonu oldu.

SOCAR Türkiye'nin grup şirketlerinden Petkim, ihracatta elde ettiği sonuçlarla sektöründe öne çıkıyor. Ege İhracatçı Birlikleri'nin (EİB) '2025 İhracatın Yıldızları Listesi' sonuçlarına göre şirket, hem genel kategori hem de kimya sektörü kategorisinde ilk sırada yer alıyor.

22 Ocak tarihinde düzenlenen Ege İhracatçı Birlikleri İhracatın Yıldızları Ödül Töreni'nde şirketin ödülünü, Petkim Genel Müdürü ve SOCAR Türkiye Rafineri ve Petrokimya İş Birimi Başkanı Kanan Mirzayev aldı. Petkim, 2025 yılı sonu itibarıyla gerçekleştirdiği ihracat hacmiyle Ege Bölgesi'nin ihracat şampiyonu oldu. Şirket, Ege Bölgesi'nin ve Türkiye'nin ekonomik büyümesine katkı sağlamaya devam ediyor. - İZMİR

Kaynak: İHA

İhracat, Ekonomi, Petkim, Ege, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Petkim Ege Bölgesi İhracat Şampiyonu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Öldürülen kız kardeşlerin cinayet şüphelisi, cezaevinde canına kıydı Öldürülen kız kardeşlerin cinayet şüphelisi, cezaevinde canına kıydı
Lactalis, birçok ülkede bebek mamalarını geri çağırdı Lactalis, birçok ülkede bebek mamalarını geri çağırdı
Diyarbakır’da gösteri ve yürüyüşler 4 gün boyunca yasaklandı Diyarbakır'da gösteri ve yürüyüşler 4 gün boyunca yasaklandı
Trene yetişmeye çalışırken kucağındaki çocukla tren ve peron arasında sıkıştı Trene yetişmeye çalışırken kucağındaki çocukla tren ve peron arasında sıkıştı
Rezervlerde tarihi rekor: 205 milyar dolara ulaştı Rezervlerde tarihi rekor: 205 milyar dolara ulaştı
Mourinho’dan garip açıklamalar: Artık en çok algı yapan kazanıyor Mourinho'dan garip açıklamalar: Artık en çok algı yapan kazanıyor

12:48
Nakiti olmayanlar başvuruyordu: Düğmeye basıldı, KMH bakiyeleri için düzenleme geliyor
Nakiti olmayanlar başvuruyordu: Düğmeye basıldı, KMH bakiyeleri için düzenleme geliyor
12:45
Yüzlerce kez simüle edildi İşte Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi’ndeki muhtemel rakibi
Yüzlerce kez simüle edildi! İşte Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakibi
12:21
DEM’lilerin saç örme akımına ünlü oyuncu da dahil oldu
DEM'lilerin saç örme akımına ünlü oyuncu da dahil oldu
11:56
Fenerbahçe’den Aston Villa yenilgisini unutturacak transfer
Fenerbahçe'den Aston Villa yenilgisini unutturacak transfer
11:49
İstanbul ve Ankara’da iki ürünün fiyatı sabitlendi: İşte ucuza satacak marketler
İstanbul ve Ankara'da iki ürünün fiyatı sabitlendi: İşte ucuza satacak marketler
11:12
Davos Zirvesi’ne devlet başkanının giydiği ayakkabı damga vurdu
Davos Zirvesi'ne devlet başkanının giydiği ayakkabı damga vurdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.01.2026 13:12:01. #7.11#
SON DAKİKA: Petkim Ege Bölgesi İhracat Şampiyonu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.