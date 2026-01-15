Petkimspor'dan FIBA Europe Cup'ta Önemli Zafer - Son Dakika
Petkimspor'dan FIBA Europe Cup'ta Önemli Zafer

Petkimspor\'dan FIBA Europe Cup\'ta Önemli Zafer
15.01.2026 12:39
Aliağa Petkimspor, Peristeri'yi 82-61 yenerek çeyrek finale yaklaştı, liderliğini sürdürdü.

FIBA Europe Cup 2'nci Tur N Grubu'nda liderlik mücadelesi verdiği Peristeri'yi Yunanistan deplasmanında 82-61 yenen Aliağa Petkimspor grupta zirvenin tek sahibi olarak çeyrek final kapısını ardına kadar araladı. Petkim'de Yannick Franke, Peristeri karşısında 29 sayı, 6 ribaund, 6 asistlik istatistik sergiledi. Grupta Peristeri galibiyetiyle 3'te 3 yapan Türk temsilcisi liderliğini korurken kalan 3 maç öncesi çeyrek finale yükselmek için büyük avantaj elde etti.

Petkimspor'un grupta haftaya evinde Dinamo Sassari'yi de yenerse son 2 maça bırakmadan çeyrek final biletini alma ihtimali bulunuyor. İlk iki sırayı elde edecek takımların son 8'e kalacağı grupta Petkimspor'un 3, Peristeri'nin 2, Casademont Zaragoza'nın 1 galibiyeti bulunuyor. Sassari ise henüz galibiyet alamadı. Petkimspor, Europe Cup'ın güç sıralamasında ise İspanyol ekipleri Bilbao Basket ve UCAM Murcia'nın ardından üçüncü sırada yer alıyor.

Kaynak: DHA

