Petra Bayr, AKPM'nin Yeni Başkanı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Petra Bayr, AKPM'nin Yeni Başkanı

Petra Bayr, AKPM\'nin Yeni Başkanı
27.01.2026 00:24
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Petra Bayr, Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi'nin 36. başkanı olarak seçildi ve önemli mesajlar verdi.

Avusturyalı siyasetçi Petra Bayr, merkezi Fransa'nın Strazburg kentindeki Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi'nin (AKPM) yeni başkanı seçildi.

AKPM Genel Kurulu'nda başkanlık için yapılan oylamada, Bayr 164 oy alırken, İsveçli rakibi Victoria Tiblom 50 oy topladı.

Bayr, ilk turda yeterli çoğunluğa ulaşarak AKPM'nin 36. başkanı seçildi.

Bir yıllığına seçilen Bayr'ın, yeniden seçilmesi halinde görev süresi bir yıl daha uzatılabilecek.

Petra Bayr, "AKPM'de başkanlık görevini üstlenen 5. kadın siyasetçi" oldu.

Bayr, AKPM'nin kış oturumu kapsamında yaptığı konuşmada, "Savaşsız bir Avrupa ve dünya vizyonuyla birleşmiş bulunuyoruz." dedi.

Avrupa Konseyinin adaletsizlik karşısında asla sessiz kalmaması gerektiğini vurgulayan Bayr, Rusya-Ukrayna savaşına da değindi.

Bayr, Avrupa Konseyinin uluslararası hukuku, ülkelerin toprak bütünlüğünü ve çatışmaların barışçıl şekilde çözülmesini savunmaya devam edeceğinin altını çizerek, "Bu savaş, yalnızca bir devletin egemenliğine yönelik ihlal değil; bu ayrıca uluslararası hukuka, Avrupa'daki barış düzenine ve insan haklarının temellerine yönelik bir ihlal." ifadesini kullandı.

Hukukun gücünün her koşulda üstün gelmesi gerektiğinin altını çizen Bayr, Avrupa Konseyi ve başta gençler olmak üzere tüm vatandaşlar arasında daha fazla yakınlık sağlamak istediğini kaydetti.

Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Petra Bayr, AKPM'nin Yeni Başkanı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İki genç kızı hayattan kopardı İşte ilk ifadesi İki genç kızı hayattan kopardı! İşte ilk ifadesi
Baba ve üvey oğlunun kavgası ölümle bitti Baba ve üvey oğlunun kavgası ölümle bitti
Jandarma ve Sahil Güvenlik, 3 bin 635 subay-astsubay alacak Jandarma ve Sahil Güvenlik, 3 bin 635 subay-astsubay alacak
359 kişiyi taşıyan feribot teknik arıza sebebiyle battı 359 kişiyi taşıyan feribot teknik arıza sebebiyle battı
Çin’de nükleer deprem Ülkenin en kıdemli generali sırları ABD’ye vermiş Çin'de nükleer deprem! Ülkenin en kıdemli generali sırları ABD'ye vermiş
Polise küfür edip “Hadi bulun beni“ diyen kadın gözaltına alındı Polise küfür edip "Hadi bulun beni" diyen kadın gözaltına alındı

00:06
Trump: İran’ın yanında büyük bir donanmamız var, anlaşma yapmak istiyorlar
Trump: İran'ın yanında büyük bir donanmamız var, anlaşma yapmak istiyorlar
23:04
Sergen Yalçın’ın büyük hayal kırıklığı: Onun sıkıntısını çektik
Sergen Yalçın'ın büyük hayal kırıklığı: Onun sıkıntısını çektik
22:50
Gazeteci Sedef Kabaş gözaltına alındı
Gazeteci Sedef Kabaş gözaltına alındı
22:26
Suriye’de devrim niteliğinde “Kürtçe“ eğitim kararı
Suriye'de devrim niteliğinde "Kürtçe" eğitim kararı
21:34
New York’ta dondurucu soğuklar Hudson Nehri’ni kısmen dondurdu
New York'ta dondurucu soğuklar Hudson Nehri'ni kısmen dondurdu
20:53
NATO Genel Sekreteri Rutte’den Avrupa’ya uyarı: ABD olmadan savunma hayal
NATO Genel Sekreteri Rutte'den Avrupa'ya uyarı: ABD olmadan savunma hayal
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.01.2026 00:38:35. #7.11#
SON DAKİKA: Petra Bayr, AKPM'nin Yeni Başkanı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.