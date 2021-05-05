Petrol ve altın fiyatları yatay

ABD Hazine Bakanı Janet Yellen'ın, ABD ekonomisinin yüksek yardımlar ve harcamalar nedeniyle aşırı ısınmasını önlemek için faiz oranlarının ılımlı bir şekilde artması gerekebileceğini söylemesinin ardından doların güç kazanmasıyla 1,780 dolara gerileyen bu düzeylerde yatay hareket ediyor.

Buna karşılık, özel bir kuruluş olan Amerikan Petrol Enstitüsü'nün (American Petroleum Institute - API) verilerine göre, ABD genelinde ham petrol stokları 30 Nisan'da sona eren haftada, bir önceki haftaya göre 7.69 milyon varil azalması ve başta ABD ve Birleşik krallık olmak üzere birçok ülkede toparlanmaya işaret eden veriler sonrası 69 - 70 dolar aralığına yükselen Brent petrolün varil fiyatı da bu düzeylerde yatay işlem görüyor.