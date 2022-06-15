PKK'nın şehit ettiği ilk öğretmen Akar'ın ismi, görev yaptığı okula verildi - Son Dakika
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PKK'nın şehit ettiği ilk öğretmen Akar'ın ismi, görev yaptığı okula verildi

15.06.2022 15:55
PKK'nın şehit ettiği ilk öğretmen Akar'ın ismi, görev yaptığı okula verildi

ŞIRNAK'ta 35 yıl önce kaldığı lojmanda PKK'lı teröristler tarafından şehit edilen öğretmen Şenol Akar'ın (22) ismi, görev yaptığı ilkokula verildi.

ŞIRNAK'ta 35 yıl önce kaldığı lojmanda PKK'lı teröristler tarafından şehit edilen öğretmen Şenol Akar'ın (22) ismi, görev yaptığı ilkokula verildi. PKK'nın şehit ettiği ilk öğretmen olan Şenol Akar ile son öğretmen Necmettin Yılmaz'ın fotoğrafları ve özgeçmişi de okula kurulan şeref köşesine asıldı.

Şenol Akar, Aydın'dan geldiği ilk görev yeri Şırnak merkeze bağlı Yoğurtçular Köyü İlkokulu'nda 12 Kasım 1987'de PKK'lı teröristlerin saldırısında kaldığı okul lojmanında şehit oldu. PKK'nın şehit ettiği ilk öğretmen olan Şenol Akar'ın adı köy okuluna verildi. Valilik himayesinde İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Geleceğe Işık Saçan Kadın Derneği iş birliğiyle okula şeref köşesi kuruldu. Buraya, PKK'nın ilk şehit ettiği öğretmen Şenol Akar ile 12 Temmuz 2017'de şehit edilen son öğretmen Necmettin Yılmaz'ın fotoğrafları ve öz geçmişleri asıldı. Yoğurtçular köyünde düzenlenen okula isim verme törenine Vali Osman Bilgin, Belediye Başkan Vekili Zafer Kuran, İl Milli Eğitim Müdürü Ahmet Özdemir, şehidin babası Hilmi, annesi Meliha ve kardeşi Yüksel Akar, Geleceğe Işık Saçan Kadın Derneği Başkanı Hatice Atan'ın yanı sıra öğretmen ve öğrenciler katıldı.

Tören, şehit Şenol Akar'ın öz geçmişinin okunmasıyla başladı. Ardından Akar adına yazılan şiir okundu. Şiir okunurken Akar'ın annesi Meliha Akar, gözyaşlarına hakim olmadı. 'BUGÜN HAİNLER MAĞARALARDAN ÇIKAMIYORLAR'Törende konuşan Vali Bilgin, "Türkiye Cumhuriyeti Devleti dünyanın en güçlü devletidir. Bu devleti asla ve asla hiçbir hain yıkamayacak ve asla bu ay yıldızlı al bayrağı indiremeyecek. Ezanları susturamayacaktır. PKK terör örgütü bırakın Türkiye Cumhuriyeti'ni, buradaki bir aileyi bile yıkamayacak güçtedir ve o hainler birilerinin uşaklığını yaparak, birilerinin taşeronluğunu yaparak esasen Kürt halkının temsilciliğini yaptığını iddia ederek 3 yaşında Kürt çocuklarını katleden bir örgüttür. Bunu asla unutmadık, unutmayacağız. Bu şehidimiz ilk öğretmen şehidimiz, son öğretmen şehidimizin adını da burada yaşatıyoruz. Şehitlerimiz ne ilktir ne sondur. Türkiye Cumhuriyeti'nin 85 milyon ferdini katletmediğiniz sürece değil devlet oluşturmak, bir karış toprağı bile alamazsınız. Bugün hainler mağaralardan çıkamıyorlar, çıkamayacaklar" dedi.

Şehit öğretmen Akar'ın 1987'deki öğrencisi Hayrettin Zeybek (47) de "3'üncü ve 4'üncü sınıfta onun öğrencisiydim. 4'üncü sınıfın yarısında şehit edildi. Ondan sonra eğitimi bıraktık, okumadık. Köy de boşaldı. 22 yıl sonra tekrar köye dönüş yaptık. Köye dönüş projesi kapsamında köye okul yapıldı ve şehidimiz Şenol Akar'ın ismi verildi. Onun ismini yaşatmak için adını buraya verdik. Çok iyi ve milleti seven bir insandı. Zaten köylüler ile iç içeydi. Sürekli köyün içindeydi. Köylülerin evinde yemek yerdi. Biz onların yanında kalırdık. Çok iyi biriydi" diye konuştu.


PKK'nın şehit ettiği ilk öğretmen Akar'ın ismi, görev yaptığı okula verildi
PKK'nın şehit ettiği ilk öğretmen Akar'ın ismi, görev yaptığı okula verildi
PKK'nın şehit ettiği ilk öğretmen Akar'ın ismi, görev yaptığı okula verildi
PKK'nın şehit ettiği ilk öğretmen Akar'ın ismi, görev yaptığı okula verildi
PKK'nın şehit ettiği ilk öğretmen Akar'ın ismi, görev yaptığı okula verildi
PKK'nın şehit ettiği ilk öğretmen Akar'ın ismi, görev yaptığı okula verildi
PKK'nın şehit ettiği ilk öğretmen Akar'ın ismi, görev yaptığı okula verildi
PKK'nın şehit ettiği ilk öğretmen Akar'ın ismi, görev yaptığı okula verildi
PKK'nın şehit ettiği ilk öğretmen Akar'ın ismi, görev yaptığı okula verildi
PKK'nın şehit ettiği ilk öğretmen Akar'ın ismi, görev yaptığı okula verildi
PKK'nın şehit ettiği ilk öğretmen Akar'ın ismi, görev yaptığı okula verildi
PKK'nın şehit ettiği ilk öğretmen Akar'ın ismi, görev yaptığı okula verildi
PKK'nın şehit ettiği ilk öğretmen Akar'ın ismi, görev yaptığı okula verildi
PKK'nın şehit ettiği ilk öğretmen Akar'ın ismi, görev yaptığı okula verildi
PKK'nın şehit ettiği ilk öğretmen Akar'ın ismi, görev yaptığı okula verildi
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Kaynak: DHA

Şırnak, PKK, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel PKK'nın şehit ettiği ilk öğretmen Akar'ın ismi, görev yaptığı okula verildi - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

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