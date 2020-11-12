2 Kırmızı listede aranan terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, PKK'nın kırmızı kategoride aranan sözde Tunceli saha sorumlusu terörist İsmail Sürgeç'in etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakan Soylu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

"Kırmızı listeye bir çizik daha... Sözde Tunceli saha sorumlusu 'Yılmaz' kod adlı İsmail Sürgeç, Tunceli Ahpanos Vadisi'ndeki operasyonda etkisiz hale getirildi. Tebrikler kahramanlar, Allah sizi muhafaza etsin."

Etkisiz hale getirilen terörist çok sayıda eyleme katılmış

Konuya ilişkin İçişleri Bakanlığıdan yapılan açıklamada, Sürgeç'in Yıldırım 4 Operasyonu kapsamında, 10 Kasım'da Tunceli'nin Merkez ilçesi Ahpanos Vadisi bölgesinde, İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Komando ve Jandarma Özel Harekat (JÖH) birliklerince silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilen 2 teröristten biri olduğu kaydedildi.

Etkisiz hale getirilen teröristin, 18 Haziran 2007'de Erzincan merkezindeki Türkmenoğlu Köprüsünde çıkan çatışmaya, 26 Temmuz 2007'de Giresun'un Alucra-Andırlı Mahallesi bölgesinde bir uzman çavuşun şehit edildiği saldırıya katıldığının belirlendiği kaydedilen açıklamada, teröristin katıldığı ya da talimatını verdiği diğer saldırı ve eylemler şöyle sıralandı:

16 Mayıs 2008 Tunceli- Ovacık karayolunda bulunan ve halk arasında ziyaret yeri olarak bilinen Dikilitaş mevkisindeki mayınlama olayı

2008'de Erzincan'da 3 askerin şehit edildiği saldırı ile 2019 yılı haziran ayında Aşağıtorunoba'da bir askerin şehit edildiği, bir askerin yaralandığı saldırı

9 Temmuz 2010'da Tunceli-Ovacık karayolunda yol kesme olayı

7, 8 ve 9 Ağustos 2010 tarihlerinde Tunceli-Ovacık karayolu Venk köprüsü mevkisinde yolun trafiğe kapatılması, araçların yakılması ve örgütsel propaganda yapılması

18 Ağustos 2011'de Tunceli Merkez Sarıtaş Jandarma Karakol Komutanlığı sorumluluk bölgesinde güvenlik güçleri ile girilen silahlı çatışma

25 Haziran 2017'de Yaylabaşı Jandarma Karakoluna ait devriye aracına yönelik Erzincan-Yaylabaşı karayolu üzerinde el yapımı patlayıcı kullanılması.

Terörist İsmail Sürgeç'in, bunların yanı sıra birçok eylemin planlayıcı olduğu ve saldırı talimatlarını bizzat verdiğinin tespit edildiği kaydedildi.

Tunceli Valiliği operasyonun detaylarını paylaştı

Valilikten yapılan açıklamada ise Yıldırım-4 Munzur Kutu Operasyonu kapsamında, 10 Kasım'daki hava destekli operasyonda iki teröristin silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildiği hatırlatıldı.

Yapılan kimlik tespit çalışmalarında etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin, Terörden Arananlar Listesi'nde kırmızı kategoride bulunan ve 10.000.000 TL'ye kadar ödülle aranan PKK terör örgütünün sözde Tunceli sorumlusu Yılmaz kod adlı İsmail Sürgeç olduğunun tespit edildiği ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Ayrıca operasyon bölgesinde 2 M-16 piyade tüfeği, 1 AK-47 kalaşnikof piyade tüfeği, 5 M-16 tüfeği şarjörü, 1 kalaşnikof piyade tüfeği şarjörü, 2 el telsizi, 10 çift mekap ayakkabı, çok miktarda örgütsel doküman ve yaşamsal malzeme ele geçirilmiştir. İlimizde terörist unsurların bulunmasına ve etkisiz hale getirilmesine yönelik çalışmalar, azim ve kararlılıkla sürdürülmektedir."