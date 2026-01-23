Polatlı\'da Toy Kuşu Hibe Programı Toplantısı

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumunca (TKDK), çevre dostu uygulamalarla kırsal alanların sürdürülebilir gelişimini desteklemek amacıyla "Biyoçeşitlilik-Toy Kuşu Popülasyonunun Geliştirilmesi" tedbirleri için hibe programı kapsamında Ankara'nın Polatlı ilçesinde üretici bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Polatlı Ziraat Odasında gerçekleştirilen toplantıda, IPARD Projeleri ekibinden Esra Erdem'in koordinatörlüğünde Tuğba Üstün ve Yusuf Aydoğan, projeye dahil olan üreticilere toy kuşu popülasyonunun korunması ve geliştirilmesine yönelik uygulanacak tedbirler hakkında bilgi verdi.

Proje kapsamında Polatlı'nın Adatoprakpınar, İnler, Özyurt, Sinanlı, Şeyhahmetli, Uzunbeyli, Yağcıoğlu ve Yüzükbaşı kırsal mahallelerinde faaliyet gösteren üreticilere, toy kuşu yaşam alanlarının korunması, tarımsal faaliyetlerin biyoçeşitliliğe uyumlu sürdürme ve destekleme koşulları anlatıldı.

Toplantıya, Polatlı İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ömer Faruk Bilgiç ve Polatlı Ziraat Odası Başkanı Zekai Köseoğlu da katıldı.