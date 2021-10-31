Üye Girişi
Kağıthane'de Gültepe Telsizler Katlı Otopark ve Pazar Yeri'nin temeli atıldı - Son Dakika

Kağıthane'de Gültepe Telsizler Katlı Otopark ve Pazar Yeri'nin temeli atıldı

31.10.2021 17:34

Kağıthane'de Gültepe Telsizler Katlı Otopark ve Pazar Yeri'nin temeli atıldı Kağıthane Gültepe Telsizler Katlı Otopark ve Pazar Yeri'nin temel atma töreni İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ve Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin'in katılımıyla yapıldı.

Kağıthane'de Gültepe Telsizler Katlı Otopark ve Pazar Yeri'nin temeli atıldı

İSTANBUL - Kağıthane Gültepe Telsizler Katlı Otopark ve Pazar Yeri'nin temel atma töreni İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ve Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin'in katılımıyla yapıldı.

Kağıthane Belediyesi tarafından yapılacak olan Gültepe Telsizler Katlı Otopark ve Pazar Yeri'nin temel atma töreni düzenlendi. Törene, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Kağıthane Kaymakamı Mustafa Koç, Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin, AKP İstanbul Milletvekili Abdullah Güler ile mahalle muhtarları ve vatandaşlar katıldı.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ise, " Gültepe Telsizler mahallesi, her santimetre her metremiz değerli bizim için İstanbul'umuzda. Taşımız toprağımız altın ya kim söylediyse bu sözü bunu yakalamak lazım. Gerçekten de öyle ama şimdi şu gördüğünüz alanın bir kısmı hazinenin bir kısmı da belediyenin. Belediye başkanımız dedik ya şehrin emini, 53 söz verdim her bir sözünü Kağıthane'ye tek tek mahalleliye, hemşeriye gerçekleştirmek için gece gündüz demeden çalışıyor. Buranın park sorunu var dört yüz kırk araçlık teknolojik bir park yapılacak. Şimdi güvenlik burada, esnaf kaldırım, yol belli. Bunları değiştirme şansımız yok. Pazar yeri hanım kardeşlerimiz aramızda, kışı var yağmuru var, soğuğu var araç nasıl olacak? Gölge veya soğuk, rüzgar, olumsuz hava koşulları dolayısıyla kapalı olarak biz burada otopark, katlı otoparklarımız ve pazar yerimiz, üstünde de gündüz okullarımız açık. Mesleki Teknik Anadolu Lisesi'ndeki gençlerimiz halı sahadan onlar faydalanacak. Mesai bitti, anahtar kimde şehrin emininde, belediyede olacak. Belediye buradaki mahalleliye bunu kullandıracak, gençlerimiz istifade edecek. Işığı sönmeyecek. Hedefimiz bu. Kütüphanemiz ışığı sönmeyecek 24 saat. Anne babalarımız sorduğu zaman oğlum veya kızım nerede diye? Gültepe tesislerinde kütüphanede, orada ders çalışıyor diyeceğiz. Çayı, şimdi ve çorbasını belediye veriyor olacak. Dolayısıyla emin ellerde. Bu şekilde gençlerin buluşacağı, kıraathaneler, kütüphaneler yapıyoruz. Dolayısıyla değerli kardeşlerim az önce videosunu izledik, muazzam bir mimari tasarım var. Hiçbir borç almadan, faiz ödemeden arttırdığı ve bu niyetle biriktirdiği parayla da yani sizin paranızla burayı sizle buluşturuyor Tebrik ediyorum, başarılarının devamını diliyorum. Allah razı olsun" dedi.

Düzenlenen temel atma töreninin açılış konuşmasını yapan Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin," Bugün burada özellikle mahallemiz ve semtimiz için çok değerli projenin temel atma töreni için birlikteyiz. Bu projenin başlangıcında emeği geçen özellikle sayın valimize huzurlarınızda bir kez daha teşekkür etmek istiyorum. Belirttiğimiz gibi 53 projemizle birlikte yoğun bir şekilde çalışmamıza devam ediyoruz. Bugün burada Pazar günü özellikle 29 Ekim'in sonrasında Cumhuriyet Bayramı'mızın hemen sonrasında aramızda bulunduğunuz için her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Sayın valimize sayın vekilimize, kaymakamımıza ve değerli protokole de katılımlarından dolayı ayrı ayrı teşekkür ve şükranlarımı sunuyorum. Sağ olun var olun efendim, inşallah önümüzdeki yıl müteahhit arkadaşlarımız da burada. Eylül ayı içerisinde sayın valim açılışımızı da yapmış olacağız. Bir projeye başlayıp bir projeyi aynı dönemde bitirmiş olacağız. Bir kez daha sayın cumhurbaşkanımıza şükranlarımı sunuyorum. Her birinize saygı ve sevgi sunuyorum. Allaha emanet olun" diye konuştu.

Kağıthane'de Gültepe Telsizler Katlı Otopark ve Pazar Yeri'nin temeli atıldı
Kağıthane'de Gültepe Telsizler Katlı Otopark ve Pazar Yeri'nin temeli atıldı
Kağıthane'de Gültepe Telsizler Katlı Otopark ve Pazar Yeri'nin temeli atıldı
Kağıthane'de Gültepe Telsizler Katlı Otopark ve Pazar Yeri'nin temeli atıldı
Kağıthane'de Gültepe Telsizler Katlı Otopark ve Pazar Yeri'nin temeli atıldı
Kağıthane'de Gültepe Telsizler Katlı Otopark ve Pazar Yeri'nin temeli atıldı
Kağıthane'de Gültepe Telsizler Katlı Otopark ve Pazar Yeri'nin temeli atıldı
Kağıthane'de Gültepe Telsizler Katlı Otopark ve Pazar Yeri'nin temeli atıldı
Kağıthane'de Gültepe Telsizler Katlı Otopark ve Pazar Yeri'nin temeli atıldı

Ali Yerlikaya, Kağıthane, İstanbul, Pazar, Genel, Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Genel Kağıthane'de Gültepe Telsizler Katlı Otopark ve Pazar Yeri'nin temeli atıldı - Son Dakika


Son Dakika

Fatih Terim'den şaşırtan forvet tercihi! Galatasaray-Gaziantep FK maçında ilk 11'ler netleşti 17:52 Fatih Terim'den şaşırtan forvet tercihi! Galatasaray-Gaziantep FK maçında ilk 11'ler netleşti Son Dakika: Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde yapılan operasyonda yaralanan bir askerimiz şehit düştü 16:54 Son Dakika: Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde yapılan operasyonda yaralanan bir askerimiz şehit düştü Böylesi görülmedi! Metrodaki yolculara asit döküp yakmaya çalıştı, 1'i ağır 15 yaralı var 16:35 Böylesi görülmedi! Metrodaki yolculara asit döküp yakmaya çalıştı, 1'i ağır 15 yaralı var
Avşar Kızı itiraf etti! Yasak aşk yaşadığı o ismin numarasını silmemiş 16:18 Avşar Kızı itiraf etti! Yasak aşk yaşadığı o ismin numarasını silmemiş Alanyaspor'un yıldızı Cristian Borja, zincirleme trafik kazası geçirdi 16:08 Alanyaspor'un yıldızı Cristian Borja, zincirleme trafik kazası geçirdi Usta sanatçı Gönül Orbey yaşamını yitirdi 15:32 Usta sanatçı Gönül Orbey yaşamını yitirdi
Villadan gelen silah sesleri jandarma ekiplerini harekete geçirdi! Kapıyı açan ekipler, evli çiftin cansız bedenini buldu 15:29 Villadan gelen silah sesleri jandarma ekiplerini harekete geçirdi! Kapıyı açan ekipler, evli çiftin cansız bedenini buldu Volkan Demirel'in eşi Zeynep, kıyafetine gelen eleştirilere verdiği cevapla gündem oldu 13:28 Volkan Demirel'in eşi Zeynep, kıyafetine gelen eleştirilere verdiği cevapla gündem oldu

Son Dakika Haberleri
17:56 Kadın ve erkek sporcuyu dövüştürdüler! Ortaya çıkan görüntüler büyük tepki topladı
17:51 Fatih Terim'den şaşırtan forvet tercihi! Galatasaray-Gaziantep FK maçında ilk 11'ler netleşti
17:50 Gülşen'in konserinde kavga ettiği 15 yaşındaki Ozan'ı bıçaklayarak öldüren 17 yaşındaki şüpheli tutuklandı
16:55 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Biden'dan sonra Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile görüştü
16:53 Son Dakika: Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde yapılan operasyonda yaralanan bir askerimiz şehit düştü
16:53 Barcelona'nın yıldızından kötü haber! Alaves maçında fenalaşan Agüero'ya kalp ritim bozukluğu teşhisi kondu
16:32 Son dakika spor haberleri! Spor dünyasının güncel gelişmeleri
16:19 Kocası, en yakın arkadaşını hamile bıraktı! Genç kadın bebeğin bakımına yardım etmiş
16:09 Bodrum'a tatil için değil yatırım için gelmiş! Milyarder iş insanı Bill Gates, 3 milyon metrekarelik arazi arıyor
16:07 Alanyaspor'un yıldızı Cristian Borja, zincirleme trafik kazası geçirdi
Kadın ve erkek sporcuyu dövüştürdüler! Ortaya çıkan görüntüler büyük tepki topladı Kadın ve erkek sporcuyu dövüştürdüler! Ortaya çıkan görüntüler büyük tepki topladı         
17:57
Kuyumcu raflarındaki sahte altınlar kaldırılıyor! Bu yasakla vatandaşın kandırılması önlenecek Kuyumcu raflarındaki sahte altınlar kaldırılıyor! Bu yasakla vatandaşın kandırılması önlenecek         
17:05
Barcelona'nın yıldızından kötü haber! Alaves maçında fenalaşan Agüero'ya kalp ritim bozukluğu teşhisi kondu Barcelona'nın yıldızından kötü haber! Alaves maçında fenalaşan Agüero'ya kalp ritim bozukluğu teşhisi kondu         
16:53
Kocası, en yakın arkadaşını hamile bıraktı! Genç kadın bebeğin bakımına yardım etmiş Kocası, en yakın arkadaşını hamile bıraktı! Genç kadın bebeğin bakımına yardım etmiş         
16:19
Bodrum'a tatil için değil yatırım için gelmiş! Milyarder iş insanı Bill Gates, 3 milyon metrekarelik arazi arıyor Bodrum'a tatil için değil yatırım için gelmiş! Milyarder iş insanı Bill Gates, 3 milyon metrekarelik arazi arıyor         
16:09
Oğluyla cinsel ilişkiye girip girmediğini anlamak için gelinini banyoda takip eden kaynana davasında karar: Erkek kusurlu Oğluyla cinsel ilişkiye girip girmediğini anlamak için gelinini banyoda takip eden kaynana davasında karar: Erkek kusurlu         
15:38
Cumhurbaşkanlığı cari açığın azaltılması için çözüm buldu! İşte hazırlanan reçetede atılacak 10 önemli adım Cumhurbaşkanlığı cari açığın azaltılması için çözüm buldu! İşte hazırlanan reçetede atılacak 10 önemli adım         
15:31
Ölen bebeklerinin tabutunda bebeklerini bulamayan acılı aile, cenazeyi erteledi Ölen bebeklerinin tabutunda bebeklerini bulamayan acılı aile, cenazeyi erteledi         
13:29
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Joe Biden arasındaki görüşme başladı Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Joe Biden arasındaki görüşme başladı         
13:10
ABD Başkanı Biden, ABD Başkanı Biden, "Türkiye'ye F-16'ları vermeyi planlıyor musunuz?" sorusunu cevapladı: İyi bir görüşme yapmayı planlıyoruz         
13:09
Söylentiler doğruymuş! Oktay Kaynarca, EDHO'nun bittiğini açıkladı Söylentiler doğruymuş! Oktay Kaynarca, EDHO'nun bittiğini açıkladı         
13:07
Şeyma Subaşı yine yaptı yapacağını! Soyunup kamera karşısına geçti Şeyma Subaşı yine yaptı yapacağını! Soyunup kamera karşısına geçti         
10:41
Veliler ve çocuklar merakla bekliyordu! Milli Eğitim Bakanlığı takvimi paylaştı, okullar 15 Kasım'da kapanıyor Veliler ve çocuklar merakla bekliyordu! Milli Eğitim Bakanlığı takvimi paylaştı, okullar 15 Kasım'da kapanıyor         
10:31
Fenerbahçeliler kahrolacak! Altay Bayındır'dan gelen haber çok üzdü Fenerbahçeliler kahrolacak! Altay Bayındır'dan gelen haber çok üzdü         
10:25
Zincir marketler 75 kuruşluk ürünü 7.50 TL'ye satmak isterken yakalandılar Zincir marketler 75 kuruşluk ürünü 7.50 TL'ye satmak isterken yakalandılar         
17:27
Dünyanın en ilginç sekiz stadyumu arasında Türkiye'deki bir stat ilk sırada yer aldı Dünyanın en ilginç sekiz stadyumu arasında Türkiye'deki bir stat ilk sırada yer aldı         
15:12
Türkiye'de bir döneme damga vuran insan başlı yılan Türkiye'de bir döneme damga vuran insan başlı yılan         
15:08
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.10.2021 18:10:10. #1.12#
SON DAKİKA: Kağıthane'de Gültepe Telsizler Katlı Otopark ve Pazar Yeri'nin temeli atıldı - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement