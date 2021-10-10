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Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan, Samsun'da konuştu - Son Dakika

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan, Samsun'da konuştu

10.10.2021 17:10

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, "Biz sadece bu iktidar gitsin de ne olursa olsun siyaseti yapmıyoruz.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, "Biz sadece bu iktidar gitsin de ne olursa olsun siyaseti yapmıyoruz. Bizim siyasetimiz, bu milletin derdine derman olunsun da kim derman olursa olsun." dedi.

Canik Kültür Merkezi'nde, partisinin mahalle başkanlarıyla bir araya gelen Erbakan, burada yaptığı konuşmada, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

İktidara ve muhalefete yönelik eleştirilerini dile getiren Erbakan, "İstanbul Büyükşehir Belediyesine geldiler, ilk işleri Avrupa'daki kredi kuruluşlarına koşup oradan borç bulmak oldu. Daha koltuğa oturur oturmaz ilk işleri borçlanmak oldu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi suya zam yapmak istedi. AK Parti ve MHP'li meclis üyeleri karşı çıktı. Ama onlar da merkezi hükümette zamları yağmur gibi yağdırıyor. Kendi yaptıkları zamları zam değil. CHP'nin yaptığı zamma karşı çıkıyor. Bütün bu anlattıklarım 'al birini vur ötekine' sözünü gösteriyor." diye konuştu.

İstanbul Sözleşmesi'nin, TBMM'de iktidar ve muhalefetin oylarıyla kabul edildiğini hatırlatan Erbakan, "Yuvaları yıkan 6284 sayılı Kanun geçecek, iktidar ve muhalefet hepsi 'evet' oyu veriyor. Dünya Sağlık Örgütü, 2016 yılında İstanbul'da adeta bağımsız devlet düzeyinde yetkiye sahip ofis açacak, iktidar da muhalefet de onay veriyor." ifadesini kullandı.

Asıl meselenin sistem değil, zihniyet olduğunu belirten Erbakan, şunları kaydetti:

"Meclisteki muhalefet partileri, 'Bütün kötülüklerin anası başkanlık sistemidir' diyor. 'Biz gelip de parlamenter sisteme dönsek bütün bu sıkıntılardan kurtaracağız' diyor. Biz ne diyoruz yıllardan beri. Asıl mesele sistem değil, mesele zihniyet. Biz sadece bu iktidar gitsin de ne olursa olsun siyaseti yapmıyoruz. Bizim siyasetimiz, bu milletin derdine derman olunsun da kim derman olursa olsun siyaseti."

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan, Samsun'da konuştu
Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan, Samsun'da konuştu
Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan, Samsun'da konuştu
Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan, Samsun'da konuştu

Muhammed Ali Fatih Erbakan, Refah Partisi, İstanbul, İktidar, Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan, Samsun'da konuştu - Son Dakika
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