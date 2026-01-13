Polonya Konsolosluğu'na Saldırı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
3-sayfa

Polonya Konsolosluğu'na Saldırı

13.01.2026 18:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Rusya'nın Odessa'daki Polonya Konsolosluğu'na bombardıman düzenlediği, hasar meydana geldiği bildirildi.

Polonya Dışişleri Bakanlığı, Rusya'nın gece saatlerinde düzenlediği bombardımanda Polonya'nın Odessa Konsolosluğu binasının hasar gördüğünü açıkladı. Çalışanlardan yaralanan olmazken, konsolosluğun ise faaliyetlerine devam edeceği bildirildi.

Rusya'nın gece saatlerinde Ukrayna topraklarına düzenlediği saldırıda Polonya konsolosluğu hasar gördü. Polonya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maciej Wewior, "Bir Rus terörü gecesi daha. Gece bombardımanı sonucunda Odessa'daki Polonya konsolosluğu hasar gördü. Çalışanlarımızdan hiç kimse yaralanmadı. Ukrayna'da görev yapan tüm Dışişleri Bakanlığı ekibimize büyük saygı duyuyoruz" ifadelerini kullanarak, Odessa Konsolosluğu'nun hizmet vermeye devam edeceğini bildirdi.

"Yıkımların çoğu kamu ve konut altyapısında"

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, saldırıya ilişkin yaptığı açıklamada, Rusya'nın gece boyunca Ukrayna'ya 300'e yakın insansız hava aracı, 18 balistik füze ve 7 seyir füzesi ile saldırdığını belirtti. "Saldırıların başlıca amacı yine enerji altyapımızdı, elektrik santralleri ve trafo merkezleri. Maalesef ki yıkımların çoğu kamu ve konut altyapısını etkiledi" ifadelerini kullanan Zelenskiy, söz konusu saldırıların Ukrayna'ya verilen desteğin kesilmemesi gerektiğini bir kez daha ortaya koyduğunu belirtti.

Öte yandan Rusya'nın gece saatlerinde düzenlediği saldırılarda 4 kişi hayatını kaybetmiş, 6 kişi de yaralanmıştı. - VARŞOVA

Kaynak: İHA

Savaş ve Çatışma, Diplomasi, Politika, Güvenlik, 3-sayfa, Polonya, Odessa, Rusya, Son Dakika

Son Dakika 3-sayfa Polonya Konsolosluğu'na Saldırı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sonda tüpüne meyve suyu koyup dilencilik yapan şahıs yakalandı Sonda tüpüne meyve suyu koyup dilencilik yapan şahıs yakalandı
Münevver Karabulut’un ailesine yeni yılda acı haber: Amcası ve yengesi trafik kazasında hayatını kaybetti Münevver Karabulut'un ailesine yeni yılda acı haber: Amcası ve yengesi trafik kazasında hayatını kaybetti
44 yaşındaki Volkan Demirel’den muhteşem röveşata golü 44 yaşındaki Volkan Demirel'den muhteşem röveşata golü
ABD Başkanı Trump, destek vermediği Venezuelalı muhalif lider Machado ile görüşecek ABD Başkanı Trump, destek vermediği Venezuelalı muhalif lider Machado ile görüşecek
Sarri, Guendouzi’nin satılmasına tepki gösterdi: Ondan daha iyisi 80 milyon euro Sarri, Guendouzi'nin satılmasına tepki gösterdi: Ondan daha iyisi 80 milyon euro
Ünlü oyuncu Ufuk Özkan acil olarak hastaneye kaldırıldı Ünlü oyuncu Ufuk Özkan acil olarak hastaneye kaldırıldı

19:21
Guendouzi’yi İstanbul’a getiren uçağın pilotu Fenerbahçe’nin yeni transferini açıkladı
Guendouzi'yi İstanbul'a getiren uçağın pilotu Fenerbahçe'nin yeni transferini açıkladı
18:31
Zor tuttular Burak Yılmaz hakeme saldırmaya kalktı
Zor tuttular! Burak Yılmaz hakeme saldırmaya kalktı
18:10
Oktay Kaynarca ve Emel Müftüoğlu için ev hapsi talebi
Oktay Kaynarca ve Emel Müftüoğlu için ev hapsi talebi
17:57
ABD enflasyonu açıklandı, altın ve gümüş rekor kırdı
ABD enflasyonu açıklandı, altın ve gümüş rekor kırdı
17:48
ABD Başkanı Trump: İranlılar protestoya devam edin, yardım yolda
ABD Başkanı Trump: İranlılar protestoya devam edin, yardım yolda
17:44
Hükümlü çaycı olmasa, kadın hakim ölebilirdi
Hükümlü çaycı olmasa, kadın hakim ölebilirdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.01.2026 19:30:36. #7.11#
SON DAKİKA: Polonya Konsolosluğu'na Saldırı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.