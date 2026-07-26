Prensese bak sen! Fotoğraf İspanya'yı ayağa kaldırdı - Son Dakika
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Prensese bak sen! Fotoğraf İspanya'yı ayağa kaldırdı

Prensese bak sen! Fotoğraf İspanya\'yı ayağa kaldırdı
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İspanya Veliaht Prensesi Leonor, deniz harp okulu eğitimi sırasında birlikte eğitim aldığı erkek öğrencilerle denizde görüntülendi. Paparazzilerin objektifine yansıyan karelerde Leonor'un arkadaşlarıyla denizde vakit geçirdiği görüldü. Görüntüler, İspanyol basınında geniş yer buldu.

İspanya Veliaht Prensesi Leonor'un, deniz harp okulu eğitimi sırasında birlikte eğitim aldığı erkek öğrencilerle denize girdiği anlar gündem oldu.

PROGRAMI EĞİTİM GEMİSİNDE TAMAMLADI

İspanya Kraliyet Ailesi'nin veliahtı olan Prenses Leonor, askeri eğitim programının deniz kuvvetleri ayağını Juan Sebastián de Elcano eğitim gemisinde tamamladı. Aylar süren eğitim boyunca diğer deniz harp okulu öğrencileriyle aynı şartlarda eğitim alan Leonor, boş zamanında arkadaşlarıyla denizde görüntülendi.

Prensese bak sen! Fotoğraf İspanya'yı ayağa kaldırdı

GÖRÜNTÜ BÜYÜK SES GETİRDİ

Fotoğraflarda Leonor'un denizde 6 erkek öğrenciyle birlikte vakit geçirdiği görülüyor. Görüntüler, İspanyol basınında ve magazin sayfalarında geniş yer buldu.

Prensese bak sen! Fotoğraf İspanya'yı ayağa kaldırdı

HARP OKULUNDAN ARKADAŞLARI

Prenses Leonor'un denizde birlikte görüntülendiği kişilerin, eğitim gördüğü deniz harp okulundaki sınıf arkadaşları olduğu belirtiliyor. Veliaht prenses, askeri eğitim sürecinde diğer öğrencilerle aynı disiplin kurallarına tabi tutuluyor ve eğitim faaliyetlerine aktif olarak katılıyor.

Deniz Harp Okulu, İspanya, Magazin, Dünya, Son Dakika

Son Dakika İspanya Prensese bak sen! Fotoğraf İspanya'yı ayağa kaldırdı - Son Dakika

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