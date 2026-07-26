Prensese bak sen! Fotoğraf İspanya\'yı ayağa kaldırdı

İspanya Veliaht Prensesi Leonor'un, deniz harp okulu eğitimi sırasında birlikte eğitim aldığı erkek öğrencilerle denize girdiği anlar gündem oldu.

PROGRAMI EĞİTİM GEMİSİNDE TAMAMLADI

İspanya Kraliyet Ailesi'nin veliahtı olan Prenses Leonor, askeri eğitim programının deniz kuvvetleri ayağını Juan Sebastián de Elcano eğitim gemisinde tamamladı. Aylar süren eğitim boyunca diğer deniz harp okulu öğrencileriyle aynı şartlarda eğitim alan Leonor, boş zamanında arkadaşlarıyla denizde görüntülendi.

GÖRÜNTÜ BÜYÜK SES GETİRDİ

Fotoğraflarda Leonor'un denizde 6 erkek öğrenciyle birlikte vakit geçirdiği görülüyor. Görüntüler, İspanyol basınında ve magazin sayfalarında geniş yer buldu.

HARP OKULUNDAN ARKADAŞLARI

Prenses Leonor'un denizde birlikte görüntülendiği kişilerin, eğitim gördüğü deniz harp okulundaki sınıf arkadaşları olduğu belirtiliyor. Veliaht prenses, askeri eğitim sürecinde diğer öğrencilerle aynı disiplin kurallarına tabi tutuluyor ve eğitim faaliyetlerine aktif olarak katılıyor.