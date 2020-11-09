Prof. Dr. Kamil Aydın "Erzurum için hayati mesele" - Son Dakika

Prof. Dr. Kamil Aydın "Erzurum için hayati mesele"

09.11.2020 13:29
Prof. Dr. Kamil Aydın

Erzurum'un kalkınabilmesi ve gelişmesi için öncelikli mesele olarak gündemine "yüksek hızlı treni" alan Prof. Dr. Kamil Aydın talebini ısrarla sürdürüyor.

Erzurum'un kalkınabilmesi ve gelişmesi için öncelikli mesele olarak gündemine "yüksek hızlı treni" alan Prof. Dr. Kamil Aydın talebini ısrarla sürdürüyor. Erzurum'un geleceğine etki edecek olan projenin hayat bulması için çalmadık kapı bırakmayan Aydın, herkesi bu konuya odaklanmaya davet etti.

Erzurum'un sosyo-ekonomik durumunun daha da güçlendirilmesi ve kemikleşmiş kent kaderinin değiştirilebilmesi için "yüksek hızlı tren" projesinin büyük önem taşıdığına işaret eden MHP Genel Başkan Yardımcısı Erzurum Milletvekili Prof. Dr. Kamil Aydın "Ankara- Erzincan yüksek hızlı tren projesinin Erzurum ve Kars güzergahıyla taçlandırılması gerektiğini ve bu projenin Erzurum için artık hayati önem taşıdığını dile getirerek, "Şehrimizin yüksek hızlı trene ihtiyacı var. Bunun daha fazla bekletilmemesi için de her platformda konuşmaya ve ısrarımızı dillendirmeye devam edeceğiz. Şehrimizin kaderini değiştirecek olan bu projenin hayat bulması noktasında da herkesi samimiyete davet ediyoruz. Erzurum'un bu projeye ne kadar ihtiyaç duyduğunu her gün daha iyi anlıyoruz. Bu anlamda biz üzerimize düşeni yerine getirmek ve şehrimizin kalkınmasına vesile olmak için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz" ifadelerine yer verdi.

"Erzurum'un kalkınmasına etki eder"

Bir ulusun gelişmesi ve medeniyetler seviyesine ulaşıp dünya konjonktüründe söz sahibi olması için ulaşımın ne denli önemli olduğunu herkesin bilmesi gerektiğini ifade eden Aydın, "Sadece turizme ve ekonomik kalkınma bakımından değil, ulaşımın rahat olması demek bir şehir için kader demektir. Şehirlerin geleceğine birincil elden etki eden ulaşım ağlarının şehrimiz için de kaçınılmaz olduğunu söylemek isterim. Bu anlamda yüksek hızlı tren projesinin biran önce Erzurum'a kazandırılması gerekiyor. Erzincan'dan sonra Erzurum'a getirilmesi konusunda bizler ne gerekiyorsa yapıyoruz. Peşini bırakma niyetinde olmadığımız bu adım için tek düşüncemiz Erzurum'dur. Erzurum'un ve Erzurumluların bu projeye ihtiyaç duyduğunu sonuna kadar savunacağız" diye konuştu.

"İstiyoruz, istemeye devam edeceğiz!"

Partisinin İspir istişare toplantısında konuşan ve Erzurum'un sorunlarını dile getiren AYDIN çözüm önerilerini de gündeme getirdi. Erzurum'un yüksek hızlı trene ihtiyaç duyduğunu ve bunu istemeye devam edeceklerini belirten Aydın "Bir şehrin ihtiyaçlarını istemek için de belli kuralların bilincindeyiz. Projelerin hayat bulması için kara propaganda yapmayacağız, usulüne uygun bir şekilde ikna yoluna gidip devletimizin imkanları dahilinde buna hayat vermeye çalışacağız. Şehrimizin kemikleşmiş işsizliğine çare olacak olan bu projenin turizm katkılarını herkesin takdirine sunuyorum. Bu anlamda bizler bunu istiyoruz ve istemeye devam edeceğiz. Şehrimiz için, Erzurum için ne gerekiyorsa yapmaya hazırız ve bu uğurda hiç uyumadan mesai harcamayı göze almış durumdayız. Yakın zamanda bu projenin müjdesini vermek için de kapı çalmaya, devletimizin imkanlarını zorlamaya devam edeceğiz" ifadelerine yer verdi. - ERZURUM

Prof. Dr. Kamil Aydın Erzurum için hayati mesele

Kamil Aydın, Erzincan, Erzurum, Aydın, Yaşam, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Prof. Dr. Kamil Aydın 'Erzurum için hayati mesele' - Son Dakika


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