Prof. Dr. Kemal Karpat vefatının birinci yılında anıldı - Son Dakika

Tarihçi Prof. Dr. Kemal Karpat, vefatının birinci yılında, öğrencileri Wisconsin Üniversitesi Türkiye Araştırmaları Merkezi Başkanı ve Tarih Profesörü Deniz Balgamış ve tarihçi-yazar Kaan Durukan'ın katılımıyla düzenlenen "Dağı Delen Irmak" isimli panelde yad edildi.

Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, Grand Pera Emek Sahnesi'nde gerçekleştirilen panelin açılış konuşmasında, ömrünü Türk irfanına adayan Prof. Dr. Karpat'ın ömrü boyunca mücadeleyi seçtiğini söyledi.

Yıldız, Karpat'ın kitaplarında ve hayat hikayesinde "Dağı Delen Irmak" ifadesinin derinlemesine anlatıldığını aktararak, "Yaklaşık 10 sene önce kendisiyle uzun bir sohbetimiz oldu. Kendisini büyük bir dikkatle dinlerdik, çeşitli sorularımızı yönelterek istişare ettiğimiz bir değerdi. Kendini rahmet ile yad ediyorum, inanıyorum ki bu topraklarda yaşayan gençler onu daha iyi bir şekilde anlamalı ve anlatmalıdır." diye konuştu.

Prof. Dr. Karpat ve Prof. Dr. Halil İnalcık'ın etkisinde geçen bir gençlik ve eğitim dönemini yaşadığını ifade eden Yıldız, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Karpat Hoca'nın sosyoloji ve tarih alanında yazdığı kitaplarına ve hayatından kesitlerin sunulduğu belgeselde gördüğümüz üzere Özbekistan'a gittiğinde 'Şimdi hissettim' dediği şeyleri, ben de ilk Özbekistan ziyaretimde sanki kulağıma daha önce kaydedilmiş bir müziği dinlermiş gibi o hissi yaşamıştım. Gençler, bu toplum ve akademi dünyası Karpat Hoca'yı hep iyi ve rahmetle anacak, bizden sonraki nesillere de anlatmaya devam edeceğiz."

İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Haluk Alkan da programda emeği geçenlere teşekkür ederek, "Kemal Hocamız, 100 yaşına kadar yaşamış olmasına rağmen son anına kadar ilk günkü şevk ile ilim ve irfan için Devlet-i Aliyye'nin mirasını ve şanlı milletimizin medeniyet anlayışını tüm dünyaya aktarabilmek için çabaladığına hepimiz şahidiz. Böyle bir bilim insanına sarf edilebilecek tüm sözler, fevkalade eksik kalacaktır. Kemal Karpat, Cumhuriyet ile yaşıt, onunla büyümüş ve çok değerli bir hocamızdı." ifadelerini kullandı.

"Hocam, gençleri ve çocukları çok severdi"

Açılış konuşmalarından sonra Selman Kayabaşı'nın moderatörlüğündeki panelde Karpat'ın iki öğrencisi, Wisconsin Üniversitesi Türkiye Araştırmaları Merkezi Başkanı ve Tarih Profesörü Deniz Balgamış ve tarihçi-yazar Kaan Durukan, "Dağı Delen Irmak" Prof. Dr. Kemal Karpat'ın hikayesini anlattı.

Prof. Dr. Balgamış, Beyoğlu Belediyesine hocası Prof. Dr. Karpat konulu bir etkinliğin Türkiye'nin özel bir salonunda düzenlendiği için teşekkür ederek, "Hocam, gençleri ve çocukları çok severdi bugün günün erken saatlerinde İmam Hatipli çocukların mezarı başında Kuranı Kerim okuması çok önemli ve özeldi. Çok duygulandım ve mutlu oldum." diye konuştu.

Türkiye Araştırmaları Merkezi ile ilgili bilgi veren Balgamış, şunları söyledi:

"Kemal Hocamızı babası, 12 yaşına gelince Mecidiye Medresesi'ne yatılı olarak gönderiyor. Evde babasından ve aileden aldığı Türk şuurunun ve kültürünün ana nüveleri, bu medresede değişik bir şekil alıyor; şöyle ki medresede hem Rumence hem de Türkçe dersler var. Rumence derslerde tarih derslerini ele alırsak, sürekli Osmanlı ve Türk aşağılanıyor. Bunun oradaki Türk ve Tatar toplumunun üyeleri ve bu arada Kemal Hocamız, 1942 yıllarında bir medreseyi bitirdikten sonra içindeki Türk şuuru biraz daha kuvvetlenmiş olarak evine dönüyor. ve baba evinde, Türkiye'ye gitme kararı veriyor. Türkiye'ye gelirken de 'Ben bundan böyle Türk milletinin meselesini, kendi meselem olarak addediyorum.' diyerek kendi kendisine bir söz veriyor."

Balgamış, Prof. Dr. Karpat'ın, 1942'li yıllarda Haydarpaşa Lisesine gelerek daha sonra da Hukuk Fakültesi'ni bitirdiğini anlatarak, "Türk milletinin meselesini kendi meselem addediyorum' sözünü yerine getirip-getiremediği noktasında kendisini sorguladı zaman cevap vermediğini fark eden Kemal Hoca, Amerika'ya giderek, orada da sahip olduğu Türk şuuru ile Wisconsin Üniversitesinde Türkiye Araştırmaları Merkezi'ni kuruyor." dedi.

"Rahmetli Hocada büyük bir azim vardı"

Tarihçi-yazar Kaan Durukan ise yaklaşık 10 sene Prof. Karpat ile haftada en az 3-4 kere görüştüklerini belirterek, "Kemal Hocam benim sadece öğretmenim değil, aynı zamanda da çok yakın bir arkadaşımdı. Her ölüm erken ölümdür, Allah bütün akademisyenlere böyle güzel hatırlanmayı nasip etsin." diye konuştu.

Aynı zaman da Prof. Dr. Halil İnalcık'ın da öğrencisi olduğunu anlatan Durukan, şöyle devam etti:

"Değerli hocalarımızın acı kayıplarından sonra tek tesellimiz dolu dolu bir hayat geçirmeleridir. Son derece verimli, ideallerine uygun hayat yaşamalarıdır. Kemal Hoca ile ilk kez 1997'de tanıştım. Kemal Hoca'yı ben de 3 kelime ile temsil eder, bunun ilki azimdir. Rahmetli Hoca'da büyük bir azim vardı, İngilizce bilmeden Amerika'ya gidip 'Doktora yapacağım' diye eğitim alan biriydi. Tabii o günlerde şimdiki gibi zorluk yok ve Hoca, 'Nasıl yapabilirim' diye düşünüyor ve bir kitap alarak kendi kendine İngilizceyi öğreniyor. Gece-gündüz çalışıyor, konsolosluğa gidiyor İngilizce ile yaşadıklarını anlatıyor, adamlar da düzgün bir dille bunları anlattığını görünce eğitim için onay veriyorlar."

Programda, belgesel gösteriminin ardından Prof. Dr. Karpat'ın kişisel eşyalarından oluşturulan sergi de katılımcıların beğenisine sunuldu.

Konuşmaların ardından Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, konuklara çiçek takdim etti ve hatıra fotoğrafı çektirdi.