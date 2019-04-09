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Proje Hazırlama Eğitimi Yoğun Katılımla Gerçekleştirildi

1 saat önce

Bartın Üniversitesi tarafından düzenlenen proje hazırlama eğitimi öğretim elemanlarının yoğun katılımıyla gerçekleştirildi.

Proje Hazırlama Eğitimi Yoğun Katılımla Gerçekleştirildi, System.String[]
Bartın Üniversitesi tarafından düzenlenen proje hazırlama eğitimi öğretim elemanlarının yoğun katılımıyla gerçekleştirildi.

Bartın Üniversitesi Proje ve Teknoloji Ofisi (PTO) Genel Koordinatörlüğü tarafından "Bilimsel Araştırmalarda Proje Döngüsü Yönetimi Eğitimi" düzenlendi. Kutlubey Kampüsü Mimar Sinan Dersliği Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen eğitime öğretim elemanları yoğun ilgi gösterdi.

Bozok Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Böyükata'nın koordinatörlüğünde gerçekleştirilen eğitimde 7 farklı üniversiteden bilim insanları katıldı. İki gün süren eğitimde; Erciyes Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Keskin "Bilimsel Araştırmalarda Planlama ve Zaman Yönetimi", Dicle üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hamdi Temel "Bulguların Analizi" ve "Proje Sunum Teknikleri", Dumlupınar Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. H. Melih Saraoğlu "Ar-Ge İstatistikleri" ile "Proje Hazırlama" ile ilgili konularında eğitim verdiler.

Gazi Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Rahmi Ünal "Proje Bileşenleri", Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nurettin Demir "Proje Yönetimi ve Sonuçların Değerlendirilmesi" ve Mersin Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Bülent Özkan ise "Kaynak Taraması ve Literatür" adlı sunumlarını yaptılar.

Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun'un da katıldığı eğitimlerde, öğretim elemanları 9 ayrı grupta proje uygulamaları da gerçekleştirdi. Bartın Üniversitesi PTO TÜBİTAK Projeleri Koordinasyon Birim Sorumlusu Dr. Öğr. Üyesi Aziz Genç ile İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Öğr. Üyesi Hande Küçükönder de proje uygulamalarında öğretim elemanlarına destek oldu.

Rektör Uzun gerçekleştirilen eğitimlerin önemine vurgu yaparak, "Üniversite olarak her geçen gün kendimizi geliştiriyor, bölgemizden başlamak üzere Ülkemizin gelişimine değer katmak için gayret sarf ediyoruz. Ar-Ge ve yenilikçi bilincin yaygınlaştırılması için eğitimler gerçekleştiriyoruz. Bunun yanında geçtiğimiz yıl 36 farklı il ve 33 farklı üniversiteden gelen 211 katılımcının yer aldığı Ar-Ge Proje Pazarı'nın da bu yıl üçüncüsünü gerçekleştirecek olmanın heyecanı ve gururunu yaşıyoruz. Ülkemizin yerli teknoloji atağına katkıda bulunmak amacıyla öğretim elemanlarımız ve öğrencilerimizle büyük çaba gösteriyoruz. Bu noktada Proje ve Teknoloji Ofisi Genel Koordinatörü Prof. Dr. Bülent Kaygın'a ve yoğun programları arasında bizleri kırmayarak Üniversitemize gelen çok değerli hocalarımıza teşekkür ediyorum" dedi. - BARTIN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 01:30 Kaynak: İHA

Mimar Sinan, Kutlubey, Bartın Üniversitesi, Güncel
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